Власти Казани: видимых повреждений несущих конструкций дома на Габишева, где взорвался газ, нет

Фото: Дарья Акимова

В Комитете ЖКХ Казани сообщили, что видимых повреждений несущих конструкций дома №7 по улице Габишева, где сегодня взорвался газ, нет. Дом в целях безопасности временно отключен от газоснабжения и электричества, говорится в телеграм-канале мэрии Казани.

На данный момент в квартире работают следователи, после чего туда допустят специалистов. Как уточнили в мэрии, пока проводится проверка соседних квартир и подъездов дома.

По данным МЧС, площадь пожара, который разгорелся после хлопка, составила 33 квадратных метра — квартира выгорела полностью. Видимых повреждений нет.

Напомним, прокуратура Татарстана начала проверку после хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме номер 7 по улице Габишева в Казани