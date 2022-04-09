«Надо реагировать быстро»: Минниханов поручил держать паводковую ситуацию в Татарстане на контроле

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил главам районов совместно с Минтрансом РТ и МЧС держать паводковую ситуацию в республике на постоянном контроле, об этом он заявил в ходе субботнего совещания в Доме правительства.



Он обратил внимание на рост количества обращений по подтоплениям территории с наступлением весеннего периода. Подтопления есть в пригородных поселках, в отдельных подъездах жилых домов, во дворах, на дорогах, тротуарах и в подземных переходах. В результате интенсивного прибывания воды поднялся лед на многих реках. В этом году уже наблюдались три случая подтопления низководных автомобильных мостов.

— Надо реагировать быстро. Важно обеспечить безопасность граждан в период паводка, усилить разъяснительную работу с населением, обеспечить все необходимое для работы, — сказал Минниханов.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В марте предупреждали татарстанцев, что в этом году паводок в регионе может пройти по напряженному сценарию. При неблагоприятном развитии весеннего половодья, по прогнозу, в зону подтопления, возможно, могут попасть более 200 населенных пунктов, около 20 автомобильных мостов, ряд социально значимых объектов и объектов экономики.

Маргарита Головатенко