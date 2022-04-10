Резервный фонд правительства увеличится на 283,4 млрд рублей

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Резервный фонд правительства увеличится на 273,4 млрд рублей, деньги будут использоваться в целях поддержки экономики в условиях санкций, сообщили в пресс-службе правительства России.



Фонд увеличится за счет средств, поступивших от дополнительных нефтегазовых доходов в первом квартале текущего года. Право правительства распоряжаться этими средствами утвердил президент в 2022 году. Это позволяет быстро и гибко реагировать на изменение ситуации в экономике.

Напомним, резервный фонд создан правительством для финансирования непредвиденных расходов и не предусмотренных бюджетом мероприятий федерального значения.

В прошлом году средства из резервного фонда были выделены на единовременные выплаты пенсионерам и семьям с детьми от 6 до 18 лет, мероприятия по борьбе с коронавирусом и на лекарства для больных COVID-19.

Фото: Анна Сейтумерова

На прошлой неделе стало известно, что правительство России выделит из резервного фонда более 1,7 млрд рублей на ремонт жилых домов в Крыму, которые пострадали от наводнения 2021 года. Поддержка поможет улучшить условия жизни тысячам людей в городских округах Ялта и Керчь, а также Кировском, Ленинском и Советском районах полуострова.

Маргарита Головатенко