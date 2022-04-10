В Казани горит отель «Капитал» на улице Право-Булачной

В Казани на улице Право-Булачной, 19 загорелось здание отеля «Капитал», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Сообщение о задымлении в двухэтажном здании поступило в 11:58. Силы гарнизона выехали по номеру вызова №1-БИС. Пожарные вскрывают кровлю. Люди вышли из отеля самостоятельно, пострадавших нет.

Позднее в МЧС по Татарстану сообщили, что 12.42 пожарные локализовали возгорание кровли на площади 40 квадратных метров.

Фото: realnoevremya.ru

Трехэтажное здание внесено в перечень исторически ценных градоформирующих объектов, составляющих предмет охраны исторического поселения Казани. В январе этого года дом выставили на продажу — собственник оценил его в 130 миллионов рублей, или $1,7 миллиона. Сейчас здание подорожало уже до 150 миллионов рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Общая площадь дома XIX века составляет 1 050 «квадратов». Изначально дом был жилым. Однако спустя более чем два века историческое здание функционирует как коммерческий объект — там работают отель «Капитал» и кафе «Пицца&Вино».

1 / 14 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Маргарита Головатенко