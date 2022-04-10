УНИКС обыграл «Автодор» в последнем матче регулярки Единой лиги

Казанский УНИКС в завершающей игре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ разгромно обыграл саратовский «Автодор» — 103:67.

Самым результативным игроком казанцев стал Желько Шакич. У него 16 набранных очков. Вячеслав Зайцев отдал пять результативных передач.

Таким образом, команда Велимира Перасовича завершает регулярный чемпионат на 2-м месте, сыграв все 20 игр и набрав 36 очков. Однако у ближайшего преследователя, петербургского «Зенита» (34 очка), есть игра в запасе.

Ранее казанский УНИКС намекнул в своих социальных медиа, что в расположение команды вскоре вернется лидер нынешнего сезона в Евролиге Лоренцо Браун. Американец покинул команду в конце февраля.

Эрик Добролюбов