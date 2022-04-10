Президент UFC выразил несогласие с победой Стерлинга в бою с Яном

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт сообщил, что он не согласен с решением присудить победу американцу Алджэмейну Стерлингу в бою за пояс в легчайшем весе против российского бойца Петра Яна.



— Мне кажется, что судьи испортили результат боя. Я думал наоборот, что 3—2 [в пользу Яна], — приводит ТАСС его слова.

Петр Ян после боя со Стерлингом тоже выражал несогласие результатом и заявил судьям, что они его «обокрали».

Петр Ян сегодня проиграл Алджэмейну Стерлингу в со-главном бою турнира UFC 273. Бой завершился победой Стерлинга раздельным решением судей.

Первый бой между Яном и Стерлингом состоялся в марте 2021 года. Тогда россиянина дисквалифицировали за запрещенный удар. На счету Яна с учетом нынешнего боя — 16 побед и два поражения, у Стерлинга 21-я победа.

Маргарита Головатенко