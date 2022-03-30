Главное к утру: взрывы в Белгородской области, СК возбудил дело после ДТП с погибшими в Татарстане
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 30 марта:
- В Белгородской области четверо военнослужащих оказались ранены при попадании снаряда в военный городок. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что власти зафиксировали взрывы со стороны села Красный Октябрь. Жители не пострадали, разрушений на территории поселка нет. Власти региона добавили, что взрывы в Белгородской области прекратились.
- Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на жестокое убийство украинскими военными не менее восьми «задержанных». По данным следствия, не позднее 27 марта украинские военные совершили покушение на убийство с особой жестокостью не менее восьми задержанных, избив их, а также несколько раз выстрелив.
- С 30 марта Россия отменяет ограничения на въезд граждан ДНР, ЛНР и Украины из третьих государств. Также снимаются ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы. Разрешается выезд граждан России в Монголию через российско-монгольскую границу.
- Следком РФ по Татарстану возбудил уголовное дело после ДТП с шестью погибшими в Чистопольском районе РТ. Авария произошла вчера: на 134-м километре автодороги Казань — Оренбург Lada Largus столкнулась с грузовиком Iveco. После этого легковушка загорелась. В результате аварии погибли водитель и пять его пассажиров. Еще одного пассажира ударом выбросило из машины, его госпитализировали в районную больницу.
- Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский заявил, что проведение специальной военной операции на Украине никак не влияет на весеннюю призывную кампанию, которая начнется в России 1 апреля. Для участия в спецоперации направляют только офицеров и военнослужащих по контракту. Как правило, для прохождения военной службы направляются граждане от 20 до 23 лет, которые закончили учебу в образовательных организациях среднего профессионального или высшего образования.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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