Капитальный ремонт городской больницы №16 в Казани планируют завершить в третьем квартале 2024 года

Фото: Надира Хасанова

Капитальный ремонт городской больницы №16 в Казани планируют завершить в третьем квартале 2024 года. Так, капитальный ремонт в настоящее время выполнен на 85%. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани.

На данный момент строители ремонтируют хирургическое отделение, рентгенологический кабинет, входную группу и фасад здания. Ранее были обновлены пять этажей стационара, а именно отделения гематологии, гинекологии, пульмонологии, терапии, неврологии и лор-отделение.

Также в 2024 году на ремонт четырех больниц в республике выделили 232 млн рублей. Во всех медучреждениях будет выполнен капитальный ремонт с покупкой нового оборудования.

Разиль Самигуллин