Верховный суд внес в Госдуму законопроект об изменениях в уголовную статью о клевете

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Согласно проекту, дела о клевете, не имеющие отягчающих обстоятельств, будут переводиться из категории частного обвинения в категорию частно-публичного.

Это значит, что возбуждение и рассмотрение таких дел будет проходить по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым эти дела подлежать не будут.



В ВС отмечают, что в настоящее время дела о клевете рассматриваются в частном порядке, и пострадавший должен сам доказывать события и другие обстоятельства преступления. Также он должен самостоятельно поддерживать обвинение в суде. В случае неявки пострадавшего без уважительной причины в суд дело прекращается за отсутствием состава преступления.

Предлагаемые изменения предполагают, что основное бремя доказывания по уголовным делам о клевете будет возложено на правоохранительные органы. Это позволит провести более тщательное расследование и исключить рассмотрение дел, по которым отсутствует подтверждение наличия события и состава преступления.



Рената Валеева