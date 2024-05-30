Россия 42-я в мире по количеству банков, запуск КНДР баллистических ракет, первый еврокубок в истории греческого футбола
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверг, 30 мая:
- КНДР в ночь на четверг выпустила около 10 баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря, передает агентство «Рёнхап». Ракеты пролетели примерно 350 километров, прежде чем упасть в море.
- Греческий «Олимпиакос» в дополнительное время обыграл итальянскую «Фиорентину» со счетом 1:0 в финальном матче футбольной Лиги конференций. Единственный гол на 116-й минуте забил Аюб Эль-Кааби. Благодаря победе «Олимпиакос» завоевал путевку для участия в Лиге Европы в следующем сезоне. Это первый еврокубок в истории греческого футбола.
- Адвокат Игорь Апостол заявил РИА «Новости», что предприниматели, привлеченные к ответственности за неуплату налогов, как Елена Блиновская, не смогут воспользоваться налоговой амнистией. Поправки в Налоговый кодекс предусматривают освобождение от налоговых претензий за 2022—2024 годы для предпринимателей, которые добровольно откажутся от схем налоговой оптимизации с использованием УСН до 2025 года.
- Как сообщила аудитор Счетной палаты Наталья Трунова, в школах и детсадах 10 регионов России, построенных в 2019—2023 годах, есть нарушения требований к площади помещений согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН). Так, в семи регионах, в том числе в Татарстане, построили слишком большие школы в расчете на одного ученика, сообщают «Ведомости».
- Больше всего банковских отделений на 100 тысяч человек взрослого населения насчитывается в микрогосударстве Сан-Марино, а также в Боливии. Россия занимает 42-е место, согласно подсчетам РИА «Новости» по открытым статданным. В среднем в мире этот показатель составляет 11,18 отделения на 100 тысяч человек взрослого населения.
- На производственно-складском здании на востоке Москвы произошел пожар. Площадь возгорания составила 4 тыс. кв. метров. К тушению привлечены два вертолета Ка-32, 40 единиц техники и более 120 человек, однако тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой внутри здания и наличием емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями.
- Приморские ученые обнаружили в России гнездо желтобрюхой синицы, которая долгое время считалась эндемиком Китая. Идентификация вида затруднена, так как голос желтобрюхой синицы похож на пение обычных для юга Приморья синиц. Птицы этого вида строят гнезда в норах, в отличие от других синиц Дальнего Востока, предпочитающих дупла.
- Минобороны России сообщило об уничтожении за ночь 8 ракет ATACMS над акваторией Азовского моря и перехвате 8 БПЛА над акваторией Черного моря вблизи Крыма. Кроме того, в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крыма.
Рената ВалееваОбщество