Жители Татарстана пожаловались на дороговизну сезонных ягод

Фото: Динар Фатыхов

Жители Татарстан выразили недовольство высокими ценами на сезонные ягоды, такие как клубника, черешня и голубика. Цены варьируются от 500 рублей до 1 500, что вызывает недоумение и даже шок у покупателей, сообщает ГТРК «Татарстан».

Особенно возмущает жителей подорожание клубники — с 250—300 рублей в прошлом году до 500—600 сейчас. Черешня выросла в цене с 350—400 рублей до 750, а голубика — до 1 500. Торговцы отмечают снижение спроса и ждут появления товара от местных производителей.

Фермеры, выращивающие местную клубнику, также столкнулись с трудностями. Они говорят о том, что мороз ударил так быстро и неожиданно, что они не успели укрыть пленкой все 19 тысяч кустов клубники. Теперь фермеры подсчитывают затраты и убытки от ягодного бизнеса, которые могут составить около 600 тысяч рублей. Из-за заморозков урожай клубники соберут не раньше, чем через три недели. Тогда же станет ясно, какой процент урожая фермеры потеряли в этом году.

Владелец бренда «Ягодная долина» Ильдар Ситдиков в начале мая отметил, что погода сказалась крайне негативно даже не на рассаде, а на цветущих полях. Весь урожай не погиб, однако его часть потеряна. Для сохранения остатка посевов некоторые аграрии будут проходиться по полям различными антистрессантами для растений, чтобы как-нибудь привести их в порядок.

Разиль Самигуллин