Алмаз Киямов: «Комплексные кадастровые работы сократят количество земельных споров»

Замглавы Минземимущества РТ — об услуге, которая поможет татарстанцам уточнить границы владений и сэкономить

Фото: Максим Платонов

Как быть, если часть земли захватил сосед, и куда на участке поставить баню с забором, чтобы не пришлось сносить? Точно установить границы своих владений поможет межевание и вызов кадастрового инженера. Услуга не из дешевых, но татарстанцы могут избежать больших финансовых затрат, решив проблему земельных споров иначе — с помощью комплексных кадастровых работ. Как это сделать и в чем другие преимущества процедуры — в авторской колонке для «Реального времени» рассказал заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Алмаз Киямов.

Уточнили сведения о 34 тысячах объектов недвижимости

Комплексные кадастровые работы (далее — ККР) в отличие от обычных кадастровых работ проводятся в отношении не одного земельного участка, а одновременно в отношении всех участков, расположенных на территории одного или нескольких кадастровых кварталов. Это могут быть садовые или огородные товарищества, гаражные кооперативы, коттеджные поселки, территории товариществ собственников недвижимости.



Финансирование этих работ осуществляется за счет бюджетных средств — федеральных, региональных, муниципальных. Также финансирование возможно за счет граждан — это касается в первую очередь садовых некоммерческих товариществ и гаражных строительных кооперативов, где комплексные кадастровые работы можно проводить за счет физических и юридических лиц.

В Татарстане комплексные кадастровые работы проводятся в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных», направленной на развитие регионов, структурирование земельно-имущественных отношений, обеспечение полноты и качества сведений в ЕГРН.

Комплексные кадастровые работы могут вести на территории одного или нескольких кварталов, к примеру, на территории коттеджных поселков. Реальное время / realnoevremya.ru

В республике за счет бюджетных средств комплексные кадастровые работы проводятся уже третий год. В 2022 и 2023 годах комплексные кадастровые работы проводились в 78 кадастровых кварталах, по результатам работ в ЕГРН внесены уточненные сведения о 34 тысячах (33 918) объектов недвижимости. В 2024 году указанные работы за счет бюджетных средств ведутся в 67 кадастровых кварталах, где расположены более 30 тысяч объектов недвижимости.

В результате выполнения комплексных кадастровых работ осуществляется:



уточнение местоположения границ земельных участков, зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства, сведения о которых содержатся в ЕГРН;

исправление реестровых ошибок о местоположении границ земельных участков и контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства;

образование новых земельных участков.

Платить за межевание не придется

ККР позволяют обойтись одной процедурой для внесения сведений в ЕГРН сразу по целому массиву земельных участков, согласованием местоположения границ занимается согласительная комиссия, что избавляет собственников от необходимости делать это в индивидуальном порядке и лично обращаться в Росреестр для внесения сведений в ЕГРН.

ККР позволяют обойтись одной процедурой для внесения сведений в ЕГРН сразу по целому массиву земельных участков. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Они дешевле, чем кадастровые работы, выполняемые в индивидуальном порядке. Средняя стоимость ККР в пересчете на один объект — 620 рублей, при этом средняя стоимость выполнения обычных кадастровых работ в среднем составляет 10 тысяч рублей за объект. Таким образом, ККР позволяют сэкономить и обойтись одной процедурой для внесения сведений в ЕГРН сразу по целому массиву земельных участков.

Проведение комплексных кадастровых работ позволяет сократить количество земельных споров, устранить имеющиеся ошибки. Снижается вероятность возникновения новых ошибок, поскольку одновременно уточняются границы группы земельных участков.

В рамках ККР определяется местоположение контуров зданий и сооружений. Появляется возможность одновременно устранить имеющиеся ошибки и осуществить «привязку» зданий и сооружений к земельным участкам. В случае проведения ККР за счет бюджетных средств гражданину платить за межевание не придется.

Как узнать, где пройдут комплексные кадастровые работы

В течение 10 рабочих дней после заключения контракта на проведение ККР заказчик обязан уведомить граждан и юридические лица о начале выполнения работ. Извещение о начале работ размещается в печатном издании, на информационных щитах и на сайтах органов местного самоуправления муниципального района или сельского поселения, где планируются работы, а также на сайтах Минземимущества РТ и Управления Росреестра по РТ.

Извещение о начале работ размещается в печатном издании, на информационных щитах и на сайтах органов местного самоуправления, а также на сайте Минземимущества РТ. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Чтобы узнать, проводятся ли работы в том районе, где находится ваш объект недвижимости, необходимо знать кадастровые кварталы, а также кадастровый номер вашего объекта. Квартал определяется первыми 11 цифрами в кадастровом номере. Если эти цифры совпадают, то комплексные кадастровые работы будут проводиться по вашему объекту недвижимости.

Гражданин не может провести комплексные кадастровые работы только на своем участке. Но он может активно в этом участвовать, если его земельный участок находится на территории, в отношении которой запланированы и проводятся комплексные кадастровые работы.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории проведения ККР, не вправе препятствовать их выполнению и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости кадастровому инженеру в установленное графиком время.

Кроме того, правообладатели ранее учтенных объектов недвижимости могут предоставить кадастровому инженеру имеющиеся материалы и документы, устанавливающие или подтверждающие права на такие объекты недвижимости для последующего внесения сведений в ЕГРН.

При уточнении местоположения границ земельного участка его площадь может измениться. Однако законом установлены минимальные и максимальные параметры возможного уменьшения или увеличения площади участка.

При уточнении границ участка его площадь может измениться, однако законом установлены минимальные и максимальные параметры уменьшения или увеличения. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В частности, по общему правилу площадь земельного участка в результате уточнения границ может уменьшиться не более чем на 10% по сравнению с указанной в ЕГРН. Если площадь участка уменьшилась более чем на 10%, сведения о таком участке включаются в карту-план территории только с письменного согласия правообладателя с результатами комплексных кадастровых работ. Такое согласие включается в состав приложения к карте-плану территории.



В силу закона повторное выполнение комплексных кадастровых работ не допускается. Поэтому гражданам необходимо интересоваться сведениями, которые сообщает заказчик комплексных кадастровых работ.



В 2024 году в Татарстане работы ведутся в отношении 67 кадастровых кварталов, в которых расположено 30 078 объектов недвижимости. При этом 53 кадастровых квартала приходятся на территории садоводческих товариществ, а 14 — на населенные пункты.



ККР пройдут на территории 12 муниципальных образований: Альметьевского, Высокогорского, Лаишевского, Нижнекамского, Менделеевского, Пестречинского, Рыбно-Слободского, Сабинского, Тукаевского и Чистопольского, а также в Казани и Набережных Челнах. Планируется уточнить или внести в ЕГРН сведения о 19 847 земельных участках и 10 231 объекте капитального строительства.