Советник президента России Елена Ямпольская назначена председателем наблюдательного совета фонда «Русский Мир»

Фото: Динар Фатыхов

Советник президента России Елена Ямпольская назначена председателем наблюдательного совета фонда «Русский Мир». Соответсвующий указ Владимира Путина был опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

В мае нынешнего года Елена Ямпольская была назначена советником президента России. Также ранее она занимала пост депутата Госсовета Татарстана. В том числе до назначения советником президента она занимала должность председателя комитета Государственной думы РФ по культуре.

Также в прошлом году Елена Ямпольская, являясь депутатом Госдумы от Татарстана рассказала, что сейчас имеются предложения по дальнейшей защите родного языка.

Разиль Самигуллин