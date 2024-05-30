Советник президента России Елена Ямпольская назначена председателем наблюдательного совета фонда «Русский Мир»
Советник президента России Елена Ямпольская назначена председателем наблюдательного совета фонда «Русский Мир». Соответсвующий указ Владимира Путина был опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
В мае нынешнего года Елена Ямпольская была назначена советником президента России. Также ранее она занимала пост депутата Госсовета Татарстана. В том числе до назначения советником президента она занимала должность председателя комитета Государственной думы РФ по культуре.
Также в прошлом году Елена Ямпольская, являясь депутатом Госдумы от Татарстана рассказала, что сейчас имеются предложения по дальнейшей защите родного языка.