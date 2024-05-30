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Советник президента России Елена Ямпольская назначена председателем наблюдательного совета фонда «Русский Мир»

10:23, 30.05.2024
Советник президента России Елена Ямпольская назначена председателем наблюдательного совета фонда «Русский Мир»
Фото: Динар Фатыхов

Советник президента России Елена Ямпольская назначена председателем наблюдательного совета фонда «Русский Мир». Соответсвующий указ Владимира Путина был опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

В мае нынешнего года Елена Ямпольская была назначена советником президента России. Также ранее она занимала пост депутата Госсовета Татарстана. В том числе до назначения советником президента она занимала должность председателя комитета Государственной думы РФ по культуре.

Также в прошлом году Елена Ямпольская, являясь депутатом Госдумы от Татарстана рассказала, что сейчас имеются предложения по дальнейшей защите родного языка.

Разиль Самигуллин
Общество

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