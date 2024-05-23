Российский рынок базовых полимеров — 2024: смена экспортеров и инвестиции в новые мощности

Фото: Роман Хасаев

Российская переработка пластмасс имеет серьезный потенциал для развития и существенного увеличения объемов производства. В ПФО можно прогнозировать наивысший прирост после ЦФО. При этом Татарстан и Нижегородская область только укрепят свои позиции лидеров химотрасли и полимерных центров страны. Однако процесс может быть серьезно ограничен нововведениями в экологическом законодательстве, если не будет учтен негативный опыт европейских стран.



Что нам показал 2023 год



Прежде чем говорить о перспективах рынка базовых полимеров, необходимо понять, с чем отрасль подошла к 2024 году.

Во-первых, в 2022 году рынок просел меньше прогнозных значений, а в 2023-м уже началось восстановление. В 2023 году наблюдался восстановительный рост производства базовых полимеров. Российские производители поставили на рынок, согласно данным официальной статистики, 10,7 млн тонн пластмасс. Это на 3,7% больше, чем в прошлом году, но на 3,4% ниже показателей 2021 года, который мы условно берем за эталонный (влияние ковидных ограничений уже спадало, а санкций еще не было). То есть, несмотря на то, что в первом квартале 2022 года ограничений со стороны ЕС еще не было, 2023 год производители базовых полимеров закончили с более высокими показателями. Относительно 2022 года наблюдался рост в большинстве категорий пластмасс, кроме полиамидов и полистирола, производство которых падает второй год подряд. При этом основное увеличение дали полиэтилен и полипропилен.

Во-вторых, не только российский рынок переживает непростые времена. Сейчас наблюдается стагнация химической промышленности в ЕС. А в полимерной отрасли Европы — крупнейшее за последние 10 лет падение спроса. Так, в Германии производство пластмасс в первичных формах за год упало на 15,3%, а продажи отрасли сократились на 21,9%. Основные причины — это рост себестоимости производства из-за удорожания ресурсов, демпинговое давление со стороны производителей из Китая и экологическое законодательство. В самом Китае также ситуация не однозначная. Там ко вводу запланированы десятки новых производств, и стране надо решать проблему с рынками сбыта для всех этих объемов. Массированная экспансия в ЕС не решает проблему. Также есть проблемы и на рынках американских континентов.

2023 год производители базовых полимеров закончили с более высокими показателями. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

В-третьих, несмотря на попытки диверсификации рынков сбыта российских полимеров и успехи в отношении отдельных стран, полноценную замену рынкам ЕС в восточном направлении найти так и не удалось. Из экспортных успехов стоит отметить Турцию. Она стала одним из крупнейших рынков для российских базовых полимеров в сегментах полиэтилена, полипропилена, полистирола. Также усилился сбыт в странах бывшего СССР: в Казахстане и Азербайджане — ПВХ, в Узбекистане — полипропилен, полистирол, поликарбонат.

Неудаче в развороте на Восток есть разумное экономическое обоснование. Азиатские рынки высококонкурентны. При этом ценовая конкуренция с южными странами для производителей из России невозможна из-за высокой себестоимости отечественного производства с учетом высоких энергетических затрат, которых нет в странах с теплым климатом, и большого логистического плеча.

В-четвертых, в том числе и как следствие третьего пункта, производители базовых полимеров в 2023 году отдавали предпочтение внутреннему рынку. Это заметно и по обилию мероприятий для переработчиков, и по набору программ, стимулирующих переработку, и по импортозамещению специфических марок, и непосредственно в цифрах потребления. Плюс сказалась стимулирующая внутрироссийскую переработку государственная политика. Все эти меры отразились на росте переработки. В итоге на внутреннем рынке зафиксирован существенный рост потребления базовых полимеров. В 2023 году он рос гораздо быстрее их производства — более чем на 9%. Следствием активизации поставок полимеров на внутренние рынки также стало снижение доли импорта в потреблении практически всех пластмасс.

Производители базовых полимеров в 2023 году отдавали предпочтение внутреннему рынку. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

В-пятых, в импорте полимеров в Россию основным бенефициаром изменений стал Китай. Вместе с уходом европейских поставщиков снизилось число стран-поставщиков и их конкуренция. Отдельные страны-импортеры в отсутствие европейских конкурентов смогли в разы нарастить свои доли в отдельных сегментах рынка РФ. Китай нарастил свои доли (даже при снижении абсолютных объемов) во всех сегментах. Также крупными поставщиками стали Иран и Азербайджан. В отсутствие европейских конкурентов в лидерах импорта появились новые страны (иногда в силу параллельного импорта): Тайланд, Египет, Алжир, Турция.

В-шестых, 2023 год показал, что НИОКР при дополнительных инвестициях и запросе со стороны переработчиков полимеров оказалось возможным ускорить. В итоге уже в прошлом году на российском рынке мы увидели несколько десятков отечественных марок полимеров, которые раньше импортировались из ЕС. Иногда речь идет о целом наборе нишевых специфических марок, как, например, марки полиэтилена RC. Процесс разработки и омологации ускорился в среднем в 3–4 раза.

2024 год — восстановительный рост продолжается

В начале 2024 года на рынке наблюдаются те же тенденции. Прирост в производстве пластмасс продолжился. Причем общий темп был даже сохранен на уровне прошлого года, если сравнивать квартал к кварталу. В I квартале 2024 относительно аналогичного периода 2023-го (откровенно слабого по результатам) прирост составил 3,8%, до 2,7 млн тонн. Сильно выросли смолы карбамидоформальдегидные и ПВХ. Некоторое снижение было зафиксировано в объемах полиэтилена (-1,9%). Однако оно чисто техническое и связано с капремонтами на предприятиях-производителях, а также контрактованием в конце 2023 года.

Исходя из динамики роста, можно делать осторожные прогнозы, что при сохранении внешних условий он в среднесрочной перспективе продолжится с чуть меньшим темпом.

В прошлом году на российском рынке мы увидели несколько десятков отечественных марок полимеров, которые раньше импортировались из ЕС. предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Татарстан и Иркутская область добавят мощностей

Также в России ожидается наращивание мощностей, хотя проектов и немного. Ожидается завершение модернизации установки В на заводе ПНД «Казаньоргсинтеза» с увеличением мощности выпуска полиэтилена низкого давления (ПНД) на 120 тыс. тонн. Таким образом, мощность казанского предприятия только по ПНД должна вырасти до 660 тыс. тонн. Две другие установки на предприятии были модернизированы ранее (каждая с наращиванием мощности со 100 тыс. до 220 тыс. тонн).

Кроме того, по последним заявлениям Иркутской нефтяной компании, ее полиолефиновый комплекс будет запущен в промышленную эксплуатацию в конце 2024 года. Но понятно, что основной эффект от этого мы увидим в 2025 году. Уже сейчас компания заключает договоры с покупателями полиэтилена. Проектная мощность Иркутского завода полимеров в Усть-Куте (Иркутская область) — 650 тысяч тонн полиэтилена. То есть при выходе на полную мощность окажется в тройке крупнейших производителей, после тобольского и казанского комплексов.

Ожидается завершение модернизации установки В на заводе ПНД «Казаньоргсинтеза» с увеличением мощности выпуска полиэтилена низкого давления (ПНД) на 120 тыс. тонн. предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»

Татарстан — один из ключевых центров в развитии переработки

Сохраняется тренд на усиление работы на внутреннем рынке. Практически все производители полимеров, с которыми общался RUPEC, говорят, что скорректировали стратегии в первую очередь на внутреннее потребление. И в среднесрочной перспективе это экономически целесообразно.

В перспективе до 2028 года объемы российской переработки могут вырасти на 1,6 млн тонн. Есть потенциал импортозамещения, оценки которого в перспективе 4 лет колеблются от 200 до 500 тыс. тонн. Есть потенциал и общего роста потребления полимеров на душу населения. Сейчас потребление полимеров ниже, чем в странах-лидерах (США — 62 кг/чел., Китай — 52 кг/чел., Турция — 42 кг/чел., Россия — 30 кг/чел.).

Распределение переработки по стране очень неравномерно. Одну из лидирующих позиций (сразу после ЦФО) здесь занимают регионы ПФО — особенно Татарстан и Нижегородская область. До 2028 года потенциал развития переработки здесь оценивается в 260 тыс. тонн.

Кроме того, сохраняется государственная политика на стимулирование внутрироссийской переработки полимеров. Внутренний рынок в настоящее время более четко поддается прогнозированию, в отличие от внешних рынков, где не исключено усиление санкционного давления, в том числе через третьи страны. И самое главное, на внутреннем рынке продолжается рост потребления базовых полимеров.

Сохраняется государственная политика на стимулирование внутрироссийской переработки полимеров. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

При этом предприятия переработки пластмасс концентрируются в индустриальных парках, через которые государство осуществляет большинство мер поддержки отрасли. Фактически развитие вне индустриального парка (независимо от формы — ОЭЗ, ТОСЭР или иной) делает стартап в полимерной отрасли экономически необоснованным. Наиболее выгодная модель в текущей ситуации в России — это развитие производства в привязке к крупным полимерным центрам. В Татарстане главным индустриальным парком для переработки пластмасс, безусловно, станет «Этилен 600» в Нижнекамске, в меньшей степени — «Северные ворота» в Казани.

Внимание к Средней Азии

Еще один тренд — усиление внимания к рынкам стран бывшего СССР со стороны российских химических компаний (речь не только о полимерах). В первую очередь, это Казахстан, а также другие страны Азии.

Во-первых, эти страны рассматриваются как потенциальные рынки для инвестпроектов в сфере химии. Если говорить о Казахстане, где принята собственная программа химпрома, то там «Росхим» участвует в создании химического кластера на территории СЭЗ «Павлодар», в реализации двух проектов принимает участие «Сибур» (полипропиленового комплекса KPI и полиэтиленового Silleno), «Татнефть» совместно с казахстанским партнером запустила производство шин и сейчас под его нужды строит завод бутадиена.

Во-вторых, российский бизнес инвестирует и в развитие этих стран как рынков сбыта для российской химической продукции и полимеров. Например, там идут вложения в трубное производство: компания «Полипластик» вложилась в трубный завод в Астане, и еще одно производство гибких труб в Казахстане планирует построить компания «Европейские трубные системы». Казанский технополис «Химград» помогает развивать в Узбекистане сразу два технопарка с химической направленностью, где в том числе создаются предприятия по переработке полимеров — «Джизак» и «Чирчик». Еще один подобный промпарк обсуждается в Таджикистане.

Казанский технополис «Химград» помогает развивать в Узбекистане сразу два технопарка с химической направленностью, где в том числе создаются предприятия по переработке полимеров — «Джизак» и «Чирчик». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Экологическая развилка

Из негативных моментов стоит отметить, что сохраняется дефицит специфических марок, инженерных пластиков. Еще один дефицитный ресурс — это кадры. И в среднесрочный перспективе вариантов решения этих проблем не видно.

Кроме того, вызывает опасения экологическая развилка в законодательстве. Неясно, какой принцип в работе с отходами и упаковкой победит: априорной неэкологичности отдельных материалов (заложен в новых ставках экосбора в рамках системы Расширенной ответственности производителей) или неэкологичности многослойных сложноразделяемых упаковок (заложен в так называемом «списке 23» Минпромторга РФ). Первый принцип создает существенные препятствия для развития полимерной отрасли и отдает преференции многослойным упаковкам на основе бумаги и картона, несмотря на то, что это противоречит общей идеологии экологической реформы. Второй, гораздо более взвешенный, наоборот, предоставит возможность переработчикам полимеров возможности для поиска новых ниш, а значит, будет содействовать развитию отрасли.

Сохраняется дефицит специфических марок, инженерных пластиков. Еще один дефицитный ресурс — это кадры. предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Однако у России есть негативный пример ЕС, где в новую версию регламента Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) по обращению с отходами и упаковкой были заложены преференции для бумажной упаковки и многослойной упаковки на основе картона, которые в действительности менее экологичны полимерных упаковок из мономатериалов. Это на глазах убивает полимерную отрасль Европы при отсутствии экологических эффектов. Россия имеет шанс изучить этот опыт и сделать из него правильные выводы.

