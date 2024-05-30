Новые фонтаны на Булаке заработают в июне

Фото: Максим Платонов

В Казани на протоке Булак установили 35 из 56 новых плавающих фонтанов. Также завершена облицовка пяти мостов и архитектурно-художественная подсветка зеленых зон, сообщает «РБК-Татарстан».

Все работы проведены в рамках благоустройства столицы Татарстана. Новые фонтаны — российского производства. Высота струи каждого из них составит 10 метров. Также завершена облицовка пяти мостов через протоку Булак. Рабочие смонтировали 555 опор освещения и установили около 4 тысяч светильников. Все работы планируется завершить к началу июня.

В этом в столице Татарстана фонтаны будут работать на 32 локациях, а на их обслуживание потратят 24,9 миллиона рублей. Среди площадок, где будут функционировать фонтаны, площадь у театра Камала, Ленинский сад, сквер возле оперного театра, парк Тысячелетия, улица Петербургская, сквер «Советская площадь», парк «Крылья Советов», улица Баумана.

Разиль Самигуллин