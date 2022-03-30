Россия отменяет ограничения на въезд граждан ДНР, ЛНР и Украины из третьих государств

С 30 марта Россия отменяет ограничения на въезд граждан ДНР, ЛНР и Украины из третьих государств. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Также снимаются ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы. Разрешается выезд граждан России в Монголию через российско-монгольскую границу.

Фото: govvrn.ru

В начале марта президент России Владимир Путин упростил въезд в Россию с территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины. Они могут пребывать в России до 15 дней с даты пересечения государственной границы.



Татьяна Леухина