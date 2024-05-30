К саммиту БРИКС в Казани проведут ремонт отелей, парков и коммунальных сетей города

Фото: Динар Фатыхов

В Казани в преддверии саммита БРИКС пройдет капитальный ремонт отеля «Биляр Палас». В здании обновят номера, добавят удобства, но неизменным останется вид из окна. Об этом рассказали «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Это один из самых посещаемых и заполняемых отелей города, и туристы довольны им, — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Он также поблагодарил за то, что администрация отеля откликнулась на пожелания города и изыскала финансовые ресурсы для проведения капитального ремонта.

В рамках подготовки к саммиту БРИКС обновят расположенный рядом парк Тысячелетия. В парке поменяют гранитные плиты, посадят кустарники и отреставрируют скульптуры.

Идет масштабная реконструкция коммунальных сетей. В рамках подготовки к играм и саммиту обновят 20 километров труб, в основном на центральных улицах, где коммуникации были проложены еще в 30-е годы прошлого века. Наглядный пример — участок на улице Островского. Трубам здесь более полувека, а за последние 5 лет произошло 12 серьезных аварий.

Работы по замене труб ведутся без отключения потребителей от услуг. Вместо старых кирпичных колодцев появятся бетонные, вместо ржавых стальных и хрупких керамических труб — прочные полимерные.

Завершить работы планируют до 10 июня. На обновление коммунальных сетей выделено 370 миллионов рублей, большая часть — из бюджета республики.