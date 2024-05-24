«Библиотека домохозяйств»: что это такое и что говорят эксперты

На закрытии Всероссийского библиотечного конгресса Ирада Аюпова предложила создать «библиотеку домохозяйств»

Фото: Динар Фатыхов

Вчера в Казани прошло торжественное закрытие Всероссийского библиотечного конгресса. На нем выбрали новых членов правления Российской библиотечной ассоциации (РБА) и озвучили результаты голосования по выборам президента РБА. Им стал Вадим Дуда. Ранее «Реальное время» писало о его предвыборной программе и своеобразном противостоянии с предыдущим президентом РБА Михаилом Афанасьевым. Кроме этого, на закрытии Конгресса выбрали следующую библиотечную столицу России. Ею стал Ижевск. А также на церемонии закрытия выступила министр культуры РТ Ирада Аюпова и предложила создать «библиотеку домохозяйств». В этом материале литературный обозреватель «Реального времени» разбирается, что такое «библиотека домохозяйства» и какие у нее перспективы.

Попытка конкурировать

На фразу старшего поколения «Вот раньше мы много читали» давно уже есть ответ: «Просто у вас не было интернета». И это действительно так. В XIX веке те, кто умел читать, часто еще и писали. Потому что форматы досуга были сильно ограничены. В XX веке с удешевлением технологии книгопечатания и распространением грамотности читать стали больше. Но затем в каждом доме и квартире начали появляться телевизоры, а книги приобрели своего первого конкурента. С каждым десятилетием конкурентов становилось все больше. Сегодня главные из них — это социальные сети. При этом в XXI веке люди стали читать столько, сколько не читали никогда до этого за всю историю человечества. Просто читают не книги. А посты, текстовые сообщения, статьи в интернете.

— Все мы стоим перед очень большим вызовом — конкуренцией с медиаресурсами. Многие думают: зачем ходить в библиотеку, если в интернете можно незаконно скачать книгу?! При этом не нужно выходить из дома, искать произведение в библиотеке и т.д., — сказала министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Министр культуры РТ Ирада Аюпова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Одним из способов конкуренции книги с медиаресурсами и, видимо, пиратством, Аюпова предложила такое понятие, как «библиотека домохозяйств».

— Не всегда получается отследить ту или иную семью как ячейку общества в силу очень многих объективных обстоятельств. В социогуманитарном плане очень важно рассматривать семью как единицу в коммуникации. Мы знаем: если родители читают, то они будут мотивированы приучать к культуре чтения своих детей. Если дети читают — они могут стать агентами развития для своих родителей. И восприятие домохозяйства как вашего партнера в коммуникации — это большой вызов, который в результате может дать хорошие плоды. Но это все нужно оформлять. Для этого мы сами должны поменяться. Во многом должны поменяться штаты библиотек, — рассказала о своей идеи Ирада Аюпова.

Такое объяснение инициативы для многих было непонятным. К тому же его можно интерпретировать по-разному. А с учетом последних тенденций в зале были люди, которые провели аналогию с книгой Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» с контролем государства над содержанием домашних библиотек. Но нет, антиутопия еще не наступила. По крайней мере, в этой части нашей жизни.

«Мы то, что мы читаем»

Все оказалось гораздо прозаичнее. Дело не в личных библиотеках граждан, а в изменении отношения к читателям традиционных библиотек. Аюпова предлагает смотреть на них не как на отдельные физические лица, а как на члена первичной ячейки общества. По тому же принципу, как сформировалась экономика домохозяйств, рассматривающая в совокупности всех членов семьи (большой или маленькой). Если ребенок — член домохозяйства и он ходит в библиотеку, то, по словам министра, можно завлечь в библиотеку его родителей. И наоборот, если родители — активные посетители библиотек, то можно привлечь детей или старшее поколение. Аюпова отметила, что в этой новой коммуникации поможет искусственный интеллект.

— Искусственный интеллект — незаменимый помощник в вопросах таргетирования информации. Это как в интернете. Представьте, я сделала запрос о какой-нибудь актрисе. Потом меня начинают заваливать информацией о ней. Исходя из моего запроса, создается предложение. Его можно подбирать не только с позиции конкретного интереса одного человека. Но чтобы это сделать, нужны определенные компетенции. К примеру, здесь нужен будет психолог. Восприятие домохозяйств как единицы позволит государству корректировать большой пласт вопросов: разводы, демографические проблемы, суицидальная активность, анализ депрессивных состояний и психозов, домашнее насилие. Такой подход может вытащить все это на поверхность. То есть мы то, что мы читаем.

Пока министр культуры Татарстана только озвучила свою инициативу на уровне идеи. Но уже понятно, что это некая смесь технологического решения с привлечением людей из других областей. Кое-что из идеи Аюповой уже реализовано. Заместитель начальника отдела ИТ-компании «ИРБИ-Консультант» Дарья Вернова сказала, что в библиотечных автоматизированных информационных системах уже есть функция рекомендательных списков.

— Тут большой вопрос в том, как это будет внедрено в комплекс. Очевидно, что такая идея — это не просто составление рекомендательных списков. Это профилактическая работа с большим количеством этапов и ступеней, которые нужно прорабатывать от и до: начиная от понимания проблем, с которыми сталкивается ребенок, и заканчивая привлечением его семьи в библиотеку. Тогда на подхват нужно брать психологов и много других специалистов. Будет ли хватить на это времени и ресурсов? Надеюсь, что когда-нибудь такое получится реализовать. Хотя часть из этого комплекса библиотекари уже делают.

«Все это похоже на сотрясание воздуха»

Идею с «библиотекой домохозяйств» дополнил бывший президент РБА Михаил Афанасьев. Он отметил, что тема взаимодействия библиотек с семьями поднимается не первый раз.

Директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Эта тема возникает всякий раз, когда есть кризис идентификации. Почему мы определяем пенсионера как пенсионера? Только потому, что у него есть пенсионная книжка. А как человек он гораздо богаче. Чем многограннее мы увидим своего читателя, тем больше пользы мы ему принесем. На это можно посмотреть утилитарно: мы дадим ему ту книгу, которая будет интересна всей семье, — сказал Афанасьев.

Он также отметил, что это очень хороший ход, который нужно поддерживать. Но оптимизм Аюповой и Афанасьева разделяют далеко не все. Программный директор проекта «Книги на Октаве» (г. Тула) Екатерина Зубарева сказала, что в теории читатели частной библиотеки, которой она занимается, могут взять рекомендуемую библиотекарем книгу по искусству, дизайну, философии и т.д., читать всей семьей и таким способом заниматься самообразованием. Но в целом ей кажется, что подобная инициатива ни к чему не приведет.

— Все это похоже на сотрясание воздуха. Инициатива ради инициативы. Под такое нужно отдельный формировать фонд, потому что не может одна и та же книга быть интересна, условно, бабушке, дедушке, маме, папе и ребенку. И я убеждена в том, что библиотекари и библиотеки должны служить проводниками в мир литературы, как бы шаблонно это ни звучало. Мы должны помогать пришедшему к нам человеку искренне увлечься чтением, а не навязывать ему некие вымышленные и спущенные кем-то сверху стандарты. Пусть чтение и книги останутся максимально свободной территорией, на которой любой читатель вправе делать собственный выбор, — прокомментировала Екатерина Зубарева.

«Библиотека — это не совсем то место, в которое я прихожу брать что-то со стеллажей»

«Реальное время» попросило писательницу Асю Володину высказаться по поводу инициативу министра культуры Татарстана. Володина отметила существенный минус такого подхода. А именно, «библиотека домохозяйств» не учитывает тенденцию времени, когда многим людям удобнее читать электронные версии книг.

Писательница Ася Володина. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Неизвестно, как это влияет на потребление аудио- и электронных книг. Мы должны понимать различие поколений. Если «Литрес» консолидирован с библиотечной системой и там можно брать электронные книги, как в библиотеке, тогда нужно подключать и другие ресурсы. Тут нужно учитывать, что бумажная книга становится менее активным участником процесса. Кроме этого, кто-то может брать в библиотеке бумажные книги по рабочим вопросам. Как это поможет вовлечь остальных участников семьи? Я бы лучше сделала ставку на совместный культурный досуг в широком смысле слова. Это необязательно должно быть чтение. Это могут быть мастер-классы или перформансы. Важно не просто сунуть книгу в руки и сказать: «Читай». Должна быть практика обсуждения прочитанного, книжного клуба в пределах одного дома. Потому что когда это делается директивно сверху и не находит отклика в семье, то такая инициатива может стать формальностью, — прокомментировала Ася Володина.

Писатель и драматург Дмитрий Данилов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Практику обсуждения книг поддержал и писатель Дмитрий Данилов. Но он предлагает перестроить систему преподавания литературы в школах и ввести там практику обсуждения прочитанных книг.

— То, как литературу преподавали нам, ничего, кроме отвращения к ней, не вызывает. Мне кажется, преподавание литературы в школе должно строиться следующим образом. Детям предлагают книги, которые нужно прочитать, а потом обсуждают. Но в обсуждении не должно быть правильных ответов. Главное — чтобы ребенок прочитал и сформировал свое мнение. Если преподавание литературы будет вестись в режиме свободного обсуждения, то, мне кажется, у некоторых детей зародится интерес к чтению. И нужно отходить от зацикленности на классике. Для современных школьников классика — это как жизнь марсиан. В школах нужно делать акцент на современную литературу, которая в большей степени отвечает на вопросы нынешних школьников, чем классика, до которой нужно дорасти, созреть, — рассказал «Реальному времени» Дмитрий Данилов.

Писатель и актер Григорий Служитель. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Инициатива с «библиотекой домохозяйств» не учитывает еще один момент — как эта система будет взаимодействовать с теми, кто приходит в библиотеку не за книгами?

— Для меня библиотека — это не совсем то место, в которое я прихожу брать что-то со стеллажей. Для меня это намоленное пространство с собственным электрическим полем, куда я могу прийти, побыть в тишине и в публичном одиночестве, читать ту книгу, которую принес, или заниматься творчеством. К примеру, сейчас я прихожу в библиотеку, чтобы писать. Библиотека сама по себе многофункциональна, — поделился своим мнением писатель и актер Григорий Служитель.

А как пытаются конкурировать с медиаресурсами в других странах?

Над вовлечением детей в отдельности и семей в целом озадачились и в других странах. Причем давно. В США, Японии, Франции и Германии пропаганда книг и чтения — часть государственной политики. Другие страны используют гибридный вариант, в котором присутствуют как государство, так и общественные организации.

В Великобритании государство активно поддерживает масштабные программы по популяризации чтения, организованные, так сказать «снизу». К примеру, в Англии в три года ребенку дарят «портфель книг», а также распространяют бесплатные комплекты книг для детей и справочные материалы для родителей. Проект «Вызов летнего чтения» вовлекает в чтение в игровой форме. Дети заполняют анкету на сайте, после чего получают рекомендательный список на основе своих предпочтений. Им нужно прочитать не менее шести книг за лето. Можно поделиться отзывами или просто почитать мнение сверстников, а также у ребенка есть возможность пройти викторину по сюжету прочитанных книг и закрепить свои знания. Там же можно создать профиль не только для себя, но и для семьи.

Кроме этого, в Великобритании огромное количество проектов, в которых взрослых читают детям вслух, а потом вместе обсуждают книгу. Автор одного из таких проектов Нейл Гриффитс считает, что вовлекает в чтение именно процесс слушания книги.

В Японии перед началом уроков специально выделено время, когда дети читают любимые книги. Так вырабатывается привычка к чтению. Во Франции инициатор проекта «Чтение книг на улице для тех, кто хочет слушать» Марк Роже ходит по населенным пунктам и читает на улице вслух. Причем он прячется за книгу, устраивая таким образом небольшое представление для детей. Кроме этого, во Франции читают вслух в поликлиниках, когда дети ждут своей очереди, а в метро развешивают плакаты с фрагментами текстов произведений.

Конечно, можно придумать сложную систему и попытаться ее внедрить вместе с «библиотекой домохозяйств». А можно посмотреть удачные практики, которые уже несколько десятилетий используют в других странах, и перенять их.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».