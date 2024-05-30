Владимир Путин предложил Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ

Президент России Владимир Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ — Югру. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Сегодня губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила об уходе с должности.

— Дорогие земляки. Завершаю свою работу в должности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Приняла такое решение, перехожу на другую работу, — говорится в сообщении в аккаунтах социальных сетей экс главы региона.

Наталья Комарова была единственной в России женщиной, занимающей пост губернатора. Она возглавляла Ханты-Мансийский автономный округ 14 лет.