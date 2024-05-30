Суды и связанные с ними органы перестали принимать письма с доменов .com, .net, .rs и .ua

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Российские суды и связанные с ними органы прекратили принимать электронные письма от отправителей с доменов .com, .net, .rs и .ua. Это решение было принято в связи с повышением мер безопасности и защиты информационной структуры, сообщает РИА «Новости».



В сообщении Сергиево-Посадского городского суда Московской области говорится, что письма с этих доменов блокируются почтовым сервером и не поступают адресатам. Для направления электронных обращений рекомендуют использовать российские домены либо домены, которые не зарегистрированы в США и странах Европейского союза.

Речь идет о письмах во все российские суды и связанные с ними органы, включая мировых судей, Высшую квалификационную коллегию судей и квалификационные коллегии судей субъектов, Совет судей и Советы судей субъектов России, Высшую экзаменационную комиссию и экзаменационные комиссии субъектов страны.

Напомним, ровно 9 лет назад, в марте 2015-го, началась свободная регистрация доменов в зоне .tatar. «Реальное время» выяснило, что по состоянию на 26 марта количество зарегистрированных в зоне доменов — 1072.

Рената Валеева