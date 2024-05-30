«Флот РТ» отменил и объявил заново тендеры на ремонт двух пассажирских теплоходов с повышением цены

Фото: Динар Фатыхов

Компания «Флот РТ» отменила опубликованные 28 мая два тендера на ремонт теплоходов «Павел Миронов» и «Адмирал», а на следующий день опубликовала новые, но уже с повышением стоимости. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

На ремонт теплохода «Павел Миронов» планировали направить 12,3 млн рублей. Так, согласно договору ремонтные работы должны были быть выполнены в течение 30 дней после прибытия судна на место починки. Исполнитель контракта был обязан выполнить работы по докованию, спуску и подъему судна, произвести буксировку, выполнить дефектацию якорной цепи, рулевого и гребного устройства. Также удаление дефектов должно быть выполнено на корпусе судна, системах и устройствах и т. д. В итоге тендер был отменен, а 29 мая опубликован новый, но уже с начальной стоимостью 13,1 млн.

На ремонт судна «Адмирал» изначально выделили 8,2 млн рублей. Исполнитель заказа должен был выполнить ремонт также в течение 30 календарных дней после доставки корабля на место ремонта. Он должен был отремонтировать обшивку судна, рулевое и гребное устройства. Закупку также отменили, а стоимость новой выросла до 8,7 млн.

С началом речной навигации «Флот РТ» лихорадит из-за технических сбоев. По этой причине на две недели были приостановлены рейсы до Ульяновска и продолжает простаивать «Муса Джалиль», поставленный на маршрут Казань — Чебоксары — Казань. Ожидается, что его спустят на воду не раньше 1 июня, как только поступят комплектующие. Детали — в материале «Реального времени».

Разиль Самигуллин