В Татарстане с онкологией проживает более 117 тысяч человек

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане проживает более 117 тысяч человек с онкологическими заболеваниями. Об этом рассказал первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев. При этом, за минувший год в Татарстане за год выявили рекордное число лиц с онкологией. По его словам, при ранней диагностике злокачественных образований у пациентов есть шанс на полное выздоровление без дальнейшего наблюдения у онколога.

— Мы утверждаем на практике, если злокачественное новообразование выявлено на первых стадиях, то есть шанс на полное выздоровление без необходимости в дальнейшем проходить наблюдение у онколога, — заявил Абашев.

Онкология — вторая причина смерти среди населения. Замминистра отметил появление нового Центра амбулаторной онкологической помощи в Набережных Челнах, где жители города могут получить своевременную медицинскую помощь на современном и технологичном оборудовании. Напомним, что за 2023 год в России отстроили четыре онкологических центра.



— Планируется, что в рамках национального проекта в Татарстане будут открыты 11 центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). На данный момент функционируют девять центров, еще два находятся в процессе создания, — подытожил он.