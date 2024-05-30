«Не всем детям подходит инклюзия — часто нужен индивидуальный подход»

Фото: предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»

Глядя на бравых «моряков», смело отправляющихся в путь к Школьным островам на корабле Знаний (так креативно в казанском ДОУ №101 подошли к тематическому оформлению выпускного), сложно поверить в то, что у этих мальчишек были сложности в развитии.

— Когда они пришли в наш детский сад, они не то что вместе играть — просто боялись подойти к другим детям, каждый сидел в своем уголочке. А сейчас они у нас играют. А на выпускном — танцуют с девочками из нормотипичной группы. Это большой прогресс для нас, — об успехах юных воспитанников двух уникальных групп ДОУ, в котором она работает, заместитель заведующей по воспитательной работе, дефектолог Таскира Халикова, готова говорить бесконечно.

Уникальность групп в том, что в одной обучаются дети с расстройствами аутического спектра, во второй — с задержкой психического развития. Детсадов, отдельно и углубленно занимающихся этими направлениями в Казани, Татарстане, да и в России в целом не так уж и много.

— Чаще — погружение в общую среду. Но я с таким подходом всегда была не очень согласна. Не всем детям подходит инклюзия. Часто думаю: придут такие дети в общую группу для нормотипичных детей, будут там за всеми подтягиваться, расти, и вот она — социализация. Ничего подобного! Эти дети требуют, чтобы хотя бы на первоначальном этапе с ними занимались отдельно — учитель-логопед, учитель-дефектолог. Их ведешь, усиленно занимаешься — там много именно индивидуальных занятий, и тогда есть шанс вывести детей в нормотипичную группу, — уверена заведующая ДОУ Лилия Галеева. И эта уверенность основывается на практическом опыте. За эти 3 года один ребенок из спецгруппы был переведен в нормотипичную. В прошлом году выпустился из детсада. В этом году сразу четыре выпускника.

Муниципальный полилингвальный детский сад на ул. Пилотской в Казани открылся в 2021 году. Спустя месяц в нем были созданы две специальные группы. Город чем смог — помог, но именно специального оборудования, необходимого для развития мелкой моторики, навыков социального взаимодействия, коммуникации, познавательной функции, психических процессов и многого другого — не хватало. Помог случай.

— Это было в прошлом году. Зазвонил телефон и говорят: ваш детский сад попал в программу «Зеленая формула» от СИБУРа. К вам приедут сажать деревья. А у нас детсад новый — зеленых насаждений почти нет. Конечно обрадовались! Они пришли, так все было классно: красивые, в спецформе. Мы вместе посадили деревья, кустарники, цветы. Разговорились, и я спросила — как можно поучаствовать в программе «Формула хороших дел»? А в ответ: подавайте заявку. Собрали документы, подготовили проект по инклюзиву по этим двум группам. Волновались, конечно… И вот звонок: вы выиграли, — вспоминает Лилия Галеева.

Появилась возможность закупить детскому саду интерактивные доски, шумоподавляющие наушники, специальные игры, батут, утяжеленные одеяла, без которых дети с аутическими расстройствами почти не могут заснуть, маты, терапевтические мячи, альбомы для развития речи, сенсорную трубу. По словам заведующей, все это активно используется.

— Рады, что у деток появилась дополнительная возможность для развития своих навыков. Одна капля добра рождает вокруг себя море радости и меняет мир вокруг себя. «Формула хороших дел» в Казани будет продолжаться. Заявки в рамках программы мы принимаем осенью. Ограничений на количество инициатив от одного заявителя — нет, — отметила представитель «Казаньоргсинтеза» (СИБУР) Гульназ Камалетдинова.

Арсений Фавстрицкий