Ракета с грузовым космическим кораблем стартовала с Байконура

Сегодня с площадки №31 на стартовом комплексе «Восток» космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-27», пишет «Газета.ru».

Ожидается, что корабль достигнет орбиты через 50 часов 4 минуты. Через два дня после старта корабль должен состыковаться с малым исследовательским модулем «Поиск» Международной космической станции (МКС), в 14.47 по московскому времени 1 июня.

Планируется, что грузовой корабль пробудет на орбите в течение 173 суток.

