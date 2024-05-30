В Татарстане сохраняется более 54 тысяч свободных рабочих мест

Фото: Максим Платонов

В Татарстане сохраняется более 54 тысяч свободных рабочих мест. Таким образом, в республике сегодня доступно в среднем 14 вакансий на человека, который ищет работу, сообщила пресс-служба Минтруда Татарстана.

Наиболее востребованные профессии в республике связаны с промышленностью (27,4%), здравоохранением, образованием, наукой, культурой и государственной службой (11,3%), а также сферами строительства и ЖКХ (8,0%).

Также пользуются спросом кандидаты в продажах и сфере бытового обслуживания, услуг населению (7,1%), транспорте (3,9%), сельском хозяйстве, экологии и ветеринарии (1,8%). Информационными технологиями, телекоммуникациями и связью интересуются 1,2% соискателей. Кроме того, популярны межотраслевые профессии и специалисты (39,3%). Коэффициент напряженности на рынке труда составляет всего 0,07%.

На протяжении последних лет в республике сохраняется тенденция востребованных профессий: водитель автомобиля, инженер (различной специализации), монтажник технологических трубопроводов, повар, врач (различной специализации) и другие.

При этом в реальном секторе экономики 76% потребности в кадрах составляют квалифицированные специалисты. Из них 70% вакансий приходится на строительные специальности, а 30% — на производство машин и оборудования. Среди профессий неквалифицированного труда востребованы грузчики, уборщики территорий и производственных, служебных помещений, дворники.

Стоит отметить, что увеличилось и количество вакансий для молодых соискателей. Так, согласно исследованиям HeadHunter, их количество в первом квартале 2024 года выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Речь идет о вакансиях, где работодатели готовы нанимать молодых людей с 14 лет.

Разиль Самигуллин