ТАСС: в военный городок в Белгородской области попал снаряд, четверо ранены

Фото: скриншот видео vk.com/mil

В Белгородской области четверо военнослужащих оказались ранены при попадании снаряда в военный городок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале сообщил, что власти зафиксировали взрывы со стороны села Красный Октябрь в Белгородской области. Люди не пострадали, разрушений на территории поселка нет.

Власти региона добавили, что взрывы в Белгородской области прекратились.

Село Красный Октябрь расположено вблизи российско-украинской границы.

На прошлой неделе в двух селах Белгородской области, Журавлевке и Нехотеевке, был введен режим ЧС из-за взрыва снаряда, запущенного со стороны Украины. Губернатор сообщил о пострадавших.



Татьяна Леухина