Даку, Кварацхелия, Кверквелия и другие: на чемпионате Европы сыграет футболист «Рубина»

Азия в Европе. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Названы составы команд-участниц чемпионата Европы по футболу. Спортивная редакция «Реального времени» заметила растущую тягу мирового футбола к чемпионатам азиатских стран. Подробности — в материале.

Видим Мирлинда Даку, болеем за Албанию?

Даже отсутствие сборной России не дает повода игнорировать чемпионат Европы. Наша сборная пропускала ЧЕ 2002 года и два подряд мировых чемпионата — 2006 и 2010 годов. Даже куда более мощная сборная СССР не участвовала в двух подряд Евро — 1980 и 1984 годов, а до этого два подряд чемпионата мира — 1974 и 1978 годов. От того интерес к этим событиям не уменьшался, разве что Евро-80 не демонстрировали по Центральному телевидению.

Сейчас, находясь под впечатлением от головокружительной концовки чемпионата России, нельзя гарантировать, что сразу после него наша сборная готовилась бы к Евро. Могли в очередной раз не отобраться, как это бывало ранее. Нынешний чемпионат Европы гарантирует отсутствие разочарования, которое приходило по окончании третьего тура группового этапа, который россияне стабильно проваливали три чемпионата подряд, с 2012 по 2020 годы.

Тем более каждый может найти для себя сборную по интересам. Казанцы, понятно, будут с любопытством следить за Албанией, где в нападении заявлен форвард «Рубина» Мирлинд Даку. Плюс защитник Марио Митай из «Локомотива» и еще парочка любопытных игроков. Например, еще один нападающий Арбер Ходжа из «Динамо» (Загреб).

Однофамильцы бывших руководителей страны не такая уж большая редкость. На прошлом чемпионате мира за США играл сын президента Либерии Джорджа Веа Тимоти Веа. В январе Веа сложил президентские полномочия, и его сменил 80-летний политик. На ЧМ-2014 за Коста-Рику сыграл Ельцин Техеда. Сейчас посмотрим на Ходжу, чье появление в сборной Албании актуализировалось потому, что ранее он выступал за сборную Косово. В этом плане Ходжа и Даку похожи, поскольку Мирлинд ранее тоже был игроком сборной Косово.



Албания второй раз стартует на чемпионате Европы, и опять по спортивному принципу. Она не вымучивала свое участие через стыки, а прошла на Евро напрямую. Как, к примеру, в 2016 году это сделали Исландия, Северная Ирландия, Уэльс. 2016 год мы берем за точку отсчета, поскольку с него началась история чемпионатов Европы с 24 сборными. На предыдущий чемпионат Европы напрямую попала Финляндия. Сейчас в организации 55 федераций, вот и выходит практически каждая вторая в финальную часть.

Красные дьяволы сборной Бельгии. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Башкирам тоже есть за кем присмотреть

Еще один бывший «рубиновец», только уже в тренерском штабе — Сергей Ребров, наставник сборной Украины, и трио футболистов сборной Грузии — Зурико Давиташвили, Хвича Кварацхелия и Соломон Кверквелия.

Грузинский защитник Джемал Табидзе поиграл за ФК «Уфа» аккурат после того, как башкирский клуб покинул Александр Зинченко, полузащитник сборной Украины. Так что соседям-башкирам тоже представится шанс для ностальгии. Хотя в составах сборных Сербии (Срджан Бабич, «Спартак») и Словении (Ванья Дркушич, «Сочи»), есть действующие представители российской Премьер-лиги, составы участников Евро интересны для анализа вовсе не этим.



На нынешнем чемпионате Европы впервые в истории сыграет практически полноценная сборная из Азии. Это не шутки, а реалии современного футбола, когда шейхи зачастую предпочитают видеть европейских звезд у себя на родине, покупая их, как ранее были приобретены азиатскими владельцами английский «Манчестер Сити» или французский «Пари Сен Жермен». Целая команда чемпионата Саудовской Аравии — Криштиану Роналду, Отавиу (оба Португалия), Марсело Брозович (Хорватия), Эмерик Лапорт (Испания), представляют «Ан Наср». Трое из «Аль Хилял» — португалец Рубен Невеш, два серба Сергей Милинкович-Савич и Александар Митрович. Из «Аль Иттифак» голландец Жоржиньо Вейналдум и Джек Хендри из Шотландии.

Немцы ждут домашний чемпионат. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Идем на Восток

Бывший «рубиновец» Кверквелия и румын Андрей Бурке выступают за «Аль Ахдуд». Из «Абха» — поляк Гжегош Крыховяк, из «Аль Ахли» — турок Мерих Демирал, из «Аль Иттихада» — француз Нголо Канте, из «Дамака» — румын Николае Станчу. Поможем с подсчетами: чемпионат Саудовской Аравии на чемпионате Европы представляют 15 футболистов, состава которых хватило бы на проведение официального матча.

Плюс еще квартет: венгр Мартин Адам из чемпионата Южной Кореи, албанец Таульянт Сефери из ОАЭ, грузин Георгий Гвелесиани из Ирана и крымский татарин Денис Алибек, имеющий гражданство Румынии, из Катара. Потенциально Янник Карраско из саудитстского «Аш Шабаб» может пополнить состав сборной Бельгии. Кроме прочих, футболист сборной Германии Вальдемар Антон, родившийся в 1996 году в узбекистанском городе Алмалык.

В целом два с лишним десятка человек, и это притом что ранее на чемпионаты мира и Европы десятых годов такого количества «азиатов» не набиралось в общей массе. Причем там подсчет велся еще и с учетом заявок команд из Австралии и Африки, все-таки количество европейских команд на чемпионатах мира уступает их же представительству на чемпионате Европы.

Французы готовы к победе. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Поначалу европейцы массово поехали в Азию за длинным юанем

Итак, для полной репрезентативности рассматриваем заявки трех последних чемпионатов мира и трех европейских первенств и видим, что ранее футболисты также срывались в Азию за длинными йенами и юанями, обозначая всплеск развития того или иного национального чемпионата. Сейчас переориентировались на Саудовскую Аравию.

Присутствие на Европе и мундиале 13 футболистов из чемпионата Китая (по два бельгийца, нигерийца и шведа, по одному австрийцу, австралийцу, аргентинцу, боснийцу, бразильцу, португальцу и турку) характеризует временной эпизод, когда Китай взрывал футбольный рынок. Си Цзиньпин любит футбол, хочет видеть национальную сборную на чемпионате мира, для чего повышали уровень местного чемпионата и национализировали игроков извне, что крайне нехарактерно для многомиллиардного Китая. Сейчас там «золотая лихорадка» закончилась, легионеров крайне мало, клубный уровень заметно упал, что позволяет бывшему тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому демонстрировать, что он еще вполне конкурентен. Компания из прошлого: Рафа Бенитес, Марчело Липпи, Феликс Магат, Мануэль Пеллегрини, Свен-Ёран Эрикссон, и целая делегация из российского футбола: Билич, Виллаш-Боаш, Капелло, Петреску, Сколари — выглядели очень солидно, пока в местном футболе водились денежки.

Саудиты ранее делегировали на крупные турниры пять тунисцев, четырех египтян, австралийца, румына, шведа, как будто готовя себя к звездному футбольному шопингу. От чемпионата Катара на крупных турнирах играли четверо, двое из Японии и один из Южной Кореи. Трое из Объединенных Арабских Эмиратов, причем один из них, Маркус Берг, после ЧМ перебрался в ФК «Краснодар». По цифрам делегаты от азиатского футбола выглядели так: на ЧЕ-2012 — один, на ЧЕ-2016 — четыре. Статистика по чемпионатам мира: на ЧМ-2014 — семь, на ЧМ-2018 в России был бум, связанный с подъемом интереса к футболу в Китае (семеро) и дешевыми легионерами в Аравии — 10, плюс еще четверо. На ЧЕ-2020 осталось трое представителей чемпионата Китая. И вот новый всплеск количества делегатов азиатского чемпионата.