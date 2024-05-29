В России принят закон об изменениях в сфере рыболовства

Фото: Олег Тихонов

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в законодательство о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов.



Документ, регулирующий рыболовство за пределами отечественной исключительной экономической зоны (ИЭЗ) в районах действия международных договоров, а также определяющий правила отчетности рыбаков в Черном и Азовском морях, уже размещен на официальном портале правовых актов.

Так, появляется новая статья, согласно которой при отсутствии решений межгосударственных органов правительство России получает полномочия устанавливать общие допустимые уловы в районах действия международных договоров. А Росрыболовство будет определять перечень видов водных биоресурсов для добычи в этих районах. Благодаря этим изменениям российские рыбаки смогут стабильно вести промысел в зонах иностранных государств и конвенционных районах Мирового океана.

В Азовском и Черном морях разрешается вести судовые рыболовные журналы на бумажном носителе до 1 января 2026 года. При этом сохраняется возможность для отчетности и в электронном виде. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также новый закон позволяет продолжать работу на рыболовных участках, срок действия договоров на которые истекает до 1 ноября 2024 года. Заключить новый договор нужно до конца текущего года.



Напомним, Татарстан стал лидером Приволжского федерального округа по количеству выловленной рыбы и других водных биоресурсов, узнало «Реальное время». По данным Федерального агентства по рыболовству, в республике было выловлено 4 623 тонны рыбы.



Рената Валеева