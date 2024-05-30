Учительница английского языка из Татарстана выиграла в гослотерее более 18 миллионов рублей

Фото: предоставлено пресс-службой "Столото"

Сегодня благодаря распространителю государственных лотерей «Столото» все популярные в мире форматы лотерей есть и в России:

тиражные лотереи, где билет продается с заполненными числами;

тиражные лотереи, где самому можно выбрать числа;

бестиражные лотереи, так называемые «моментальные».

К числу вторых можно отнести лотерею «Рапидо»*, тиражи которой проходят каждые 15 минут, призовой фонд составляет 67%, а минимальный гарантированный суперприз — 5 000 000 рублей. В этой быстрой лотерее у участников есть возможность отметить в игровом поле билета свою собственную числовую комбинацию. Именно эта лотерея приглянулась учителю английского языка и по совместительству завучу Альфие Ялышевой** из Республики Татарстан.

Женщина купила билет на 289700-й тираж государственной лотереи «Рапидо» и вместе с жителем Московской области Александром Петровским угадала заветные числа. В данном тираже был разыгран суперприз 36 221 542 рубля. Так как комбинацию угадали сразу двое участников, суперприз поделился поровну. Каждому победителю досталось по 18 110 771 рублю.

«Я выдохнула с облегчением»

Альфия начала участвовать в лотереях два года назад в мобильном приложении «Столото». И до многомиллионной победы никому не рассказывала о своем увлечении. Альфия — удачливая. Первый купленный ею лотерейный билет «Спортлото «6 из 45», принес выигрыш в размере 85 тысяч рублей. Ну а последний выигрыш и вовсе превзошел все ожидания.

— В билете «Рапидо», который стал для меня счастливым, я отмечала номера в игровом поле сама. Мне визуально понравилось, как смотрелись именно эти числа: 4, 5, 7, 11, 14, 15, 17, 19. После того как на телефон пришло СМС-оповещение от «Столото» о выигрыше, я сразу зашла в личный кабинет. Стало любопытно, какую именно сумму я выиграла. Увидев 18 миллионов рублей, я была в шоке! Хотя немного расстроилась, что поделила суперприз с другим участником. Но все равно я вздохнула с облегчением, ведь давно хотела помочь сыну закрыть ипотеку, — с улыбкой говорит женщина.

Около 5 миллионов рублей победительница подарит сыну на погашение кредита. На что потратит основную часть выигрыша, участница еще не решила.

Почти все время Альфия посвящает работе. Женщина трудится в сфере образования на протяжении 30 лет и считает свою профессию призванием ее жизни.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», за счет целевых отчислений являются значимым источником пополнения федерального бюджета Российской Федерации. Целевые отчисления от лотерейной деятельности используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва — таким образом внося существенный вклад в улучшение качества жизни россиян.

** Фото публикуется с разрешения победительницы.



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