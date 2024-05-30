На блогера Илью Варламова* составили протокол о дискредитации ВС России

Тверской суд Москвы зарегистрировал протокол в отношении блогера Ильи Варламова* по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом пишет RT.



Административный протокол был зарегистрирован судом 30 мая. За данное правонарушение ему грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, Министерство юстиции России признало Илью Варламова* иностранным агентом. По информации ведомства, он получал поддержку от иностранных источников и распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях.