Запрет на высадку животных без хозяев распространят на пригородные электрички в 2024 году

Фото: Динар Фатыхов

Заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников сообщил, что запрет на высадку из поездов животных без хозяев будет распространен на пригородные электрички. Об этом сообщает ТАСС. Он не назвал конкретных сроков введения запрета, но подчеркнул, что это не займет много времени.



Колесников рассказал, что на данный момент существует общий документ, который определяет порядок действий работников филиалов ОАО «РЖД» и пригородных пассажирских компаний при обнаружении животных без владельцев. Этот документ был доведен до всех пригородных компаний, и сейчас они занимаются разработкой или актуализацией внутренних документов с учетом порядка действий.



Решение о совершенствовании порядка действий было принято после инцидента в Кирове, когда из поезда выбросили кота, который впоследствии погиб.

Рената Валеева