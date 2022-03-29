Одного пострадавшего в ДТП с грузовиком в Чистопольском районе госпитализировали в ЦРБ

Одного пострадавшего в ДТП доставили в Чистопольскую ЦРБ в крайне тяжелом состоянии. Об этом «Реальному времени» сообщили в Минздраве Татарстана.

На данный момент за его жизнь борются врачи.

Фото: прокуратура РТ

По данным МВД по Татарстану, в результате аварии погибли шесть человек — водитель и пять пассажиров. На 134-м километре автодороги Казань — Оренбург Lada Largus столкнулась с грузовиком Iveco. Водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. После этого Lada загорелась.



Чистопольская прокуратура уже начала проверку по факту случившегося. На место происшествия выезжал городской прокурор Тимур Дияров.



Татьяна Леухина