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Одного пострадавшего в ДТП с грузовиком в Чистопольском районе госпитализировали в ЦРБ

17:10, 29.03.2022
Одного пострадавшего в ДТП с грузовиком в Чистопольском районе госпитализировали в ЦРБ
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Одного пострадавшего в ДТП доставили в Чистопольскую ЦРБ в крайне тяжелом состоянии. Об этом «Реальному времени» сообщили в Минздраве Татарстана.

На данный момент за его жизнь борются врачи.

Фото: прокуратура РТ

По данным МВД по Татарстану, в результате аварии погибли шесть человек — водитель и пять пассажиров. На 134-м километре автодороги Казань — Оренбург Lada Largus столкнулась с грузовиком Iveco. Водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. После этого Lada загорелась.

Чистопольская прокуратура уже начала проверку по факту случившегося. На место происшествия выезжал городской прокурор Тимур Дияров.

Татьяна Леухина
Происшествия Татарстан

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