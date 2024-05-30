Искусственный интеллект против книжного

На фестивале-форуме «Литературный флагман России» обсудили, какой будет книга будущего

Фото: Динар Фатыхов

С развитием новых технологий, а особенно искусственного интеллекта, появились различные проекты будущего, которые должны сделать нашу жизнь более комфортной. Сегодня уже активно используется система умного дома, а ученые и архитекторы разрабатывают проекты умных городов. На фестивале-форуме «Литературный флагман России» прошла дискуссия, на которой участники книжной индустрии попробовали представить книгу будущего и ее взаимодействие с искусственным интеллектом.

Интеллект Шамши Адада, Шанидара и Гутенберга

Забегая вперед, скажу, что дискуссия «Книжный интеллект в окружении искусственного» получилась довольно философской и очень футуристичной. Акценты в обсуждении сместились с прагматичных задач в сторону будущего. И хедлайнером этой дискуссии однозначно стал исследователь и теоретик фантастики Сергей Переслегин. Во взаимодействии книжного и искусственного интеллекта он выделил три этапа, которые прошел любой интеллект в принципе.

— Первый из них — интеллект Шамши Адада, он был известным лидером в Вавилонии. Это умение человека управлять сложным, например, сложной организованностью. Сейчас искусственный интеллект довольно хорошо работает в этой области. За одним только исключением: ему нужно указать область управления. А человек в состоянии это понять самостоятельно. Второй тип интеллекта — это интеллект Шанидара. Он был французским археологом. Этот тип интеллекта предполагает умение работать со сложным, видеть сложные цивилизации, создавать принципиально новые сюжеты. Искусственного интеллекта здесь нет совсем. И есть интеллект Гутенберга, который обладает умением быть сложным. Получается следующее: человек может быть сложным, и книга его таковым делает. Книга может дать произвольное количество антологий и картин мира. Книга может дать различия между представлениями об истине, — рассказал свою теорию Сергей Переслегин.

Исследователь и теоретик фантастики Сергей Переслегин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он добавил, что у искусственного интеллекта только одна истина — то, что не противоречит исходной организации данных. Он может иметь сколько угодно антологий, но они для него неразличимы. Отсюда Переслегин делает вывод, что искусственный интеллект не может обладать интеллектом Гутенберга. Но у него есть другая возможность:

— ИИ может воздействовать на вселенную Гутенберга и взаимодействие человека с этой вселенной. Искусственный интеллект может привести к тому, что огромный объем книг, уже написанных и которые будут написаны в будущем, обретет свойство субъекта, обладающего сложностью, интеллектом Гутенберга, — отметил Сергей Переслегин.

Исследователь считает, что этот субъект будущего будет искусственным, поскольку он построен не в человеческой психике и воображении, но людьми как продолжение их мышления.

Гипертекст: быть или не быть?

Сооснователь Центра гуманитарных технологий и медиатехнолог Яна Савельева вернула дискуссию в более практическую плоскость и рассказала, как искусственный интеллект и социальные сети меняют поведенческие привычки, в том числе привычку потребления информации у молодых людей.

Сооснователь Центра гуманитарных технологий и медиатехнолог Яна Савельева. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Молодое поколение потребляет огромное количество информации, но порционно и ярко. Речь идет о клиповом мышлении. Правда, у современной молодежи есть еще одна особенность — постоянный интернет-серфинг и переход от одной темы к другой. Те же ленты социальных сетей предлагают сначала смешные ролики и тут же образовательные. Мне кажется, что книга в будущем тоже будет примерно такой. Она будет позволять читателю переходить по встроенным в нее ссылкам, чтобы сразу погружаться в разнообразную вселенную, а не во вселенную одной конкретной книги, — рассказала Савельева.

В качестве примера она привела книги канадского культуролога и философа Маршалла Маклюэна. В его произведениях много сложных терминов, незнакомых неподготовленному читателю. Поэтому нужно постоянно гуглить значение слов, причем искать тот смысл, который вкладывал в него автор.

— Мне кажется, что книга будущего будет соединена с искусственным интеллектом, чтобы человек мог мгновенно решать этот вопрос, — дополнила Яна Савельева.

Исследователь и теоретик фантастики Сергей Переслегин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но Сергей Переслегин не согласился с Савельевой. Он сказал, что мышление человека всегда было только клиповым. Переслегин аргументирует тем, что большинство решений человека ситуационны, а это, по словам исследователя, и есть клиповое мышление.

— Люди всегда мыслили двух- и трехминутными конструкциями. Умение читать — это умение соединять эти конструкты в целое. Оно появилось давно и вряд ли исчезнет. Говоря о том, что у молодежи клиповое мышление, мы обычно не видим их умение соединять огромный массив видеоконтента в целое. Отсюда я делаю вывод, что вряд ли в книгах будут заниматься экспериментами с гипертекстом. Такие попытки уже были. Книги Милорада Павича — хороший тому пример. Оказалось, что это не надо. Проблема в том, что единицей становится не книга, а ничто иное: либо часть книги, либо группа книг, соединенных между собой, массив. И молодое поколение сейчас читает массивами, а если в этом массиве есть еще и кино, сериалы, игры, то они поглощают массив в целом, — объяснил Переслегин.

Тот «массив» информации, о котором он говорит, сейчас больше производят на Западе. К примеру, «Звездные войны». Это сотни книг, несколько фильмов, сериалы, компьютерные и настольные игры. Аналогично с «Игрой престолов» и «Властелином колец». В этом плане мы сильно отстаем от Запада. Но, возможно, таким «массивом» может стать Майор Гром.

В общем, пока мы можем только фантазировать о том, какой будет книга будущего. Но точно известно, что она будет другой. И в ней будет как искусственный интеллект, так и книжный.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».