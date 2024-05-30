В России обнаружен картельный сговор предпринимателей на маркетплейсах

Фото: Максим Платонов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела о картельном сговоре в отношении предпринимателей, торгующих беспроводными наушниками на популярных маркетплейсах, сообщил РБК.

По информации ведомства, участники сговора создали общий чат в мессенджере, где они контролировали цены и обсуждали их синхронное повышение. Также в чате обсуждалось применение санкций к тем, кто не поддержал сговор. В случае, если вина предпринимателей будет доказана, им грозят оборотные штрафы.

ФАС ведет проверку маркетплейсов, поскольку с начала 2024 года ведомство заблокировало более 2 млн карточек на маркетплейсах. Данные проверки были проведены для осуществления практики взаимодействия маркетплейсов с правообладателями и продавцами в целях предотвращения реализации контрафактной продукции.

Разиль Самигуллин