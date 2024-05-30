Татарстанские садоводы столкнулись с серьезными потерями урожая яблок из-за майских заморозков

Фото: Динар Фатыхов

Российские садоводы, в том числе и в Татарстане, столкнулись с серьезной проблемой — аномально низкие температуры в мае привели к потере значительной части урожая яблок. По словам вице-президента Национального плодоовощного союза Виталия Храмушина, пока еще рано оценивать полный ущерб, поскольку информация по регионам все еще собирается. Однако предварительные данные показывают, что в некоторых хозяйствах потери достигают 70—90% от запланированного урожая.

Храмушин также отметил, что помимо убытков по урожаю некоторые садоводческие хозяйства столкнулись с повреждениями деревьев. Возобновление плодоношения таких деревьев займет несколько лет. В связи с этим Плодоовощной союз обратился к Минсельхозу с просьбой оказать поддержку пострадавшим садоводческим хозяйствам, которым угрожает банкротство из-за потерь урожая.

Ситуация в Татарстане пока не освещается в открытых источниках, но в других регионах России садоводы уже ощутили последствия заморозков. Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут ранее говорила, что заморозки негативно отразились на плодовых деревьях, особенно на яблонях, в центральных регионах страны. В связи с прогнозируемым сокращением урожая Минсельхоз рассмотрит возможность увеличения импорта яблок для предотвращения роста цен на них.

Также ущерб от майских заморозков был оценен Министерством сельского хозяйства РТ. Так, по заявлению начальника отдела развития отраслей земледелия ведомства Ирека Садыкова ущерб от непогоды составил 113 млн рублей.

Разиль Самигуллин