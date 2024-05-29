Губернаторам поручено провести в СНТ голосование о догазификации до августа

Президент России Владимир Путин дал поручение высшим должностным лицам субъектов России организовать проведение собраний в садоводческих некоммерческих товариществах и принять решение об их бесплатной газификации. Также поручено утвердить графики подключения участков.



Работы должны быть выполнены до 1 августа 2024 года.

Правительство и премьер-министр Михаил Мишустин будут отвечать за методологическое сопровождение работ, а также за проведение анализа их результатов до 15 августа.

Напомним, владельцы участков, расположенных в СНТ, смогут принять участие в программе социальной газификации. Об этом говорится в постановлении, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин в апреле этого года.

Рената Валеева