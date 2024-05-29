Что читали в Татарстане весной: фэнтези, фантастика и любовные романы

Фото: Динар Фатыхов

Книжный сервис «Литрес» провел анализ продаж среди пользователей из Татарстана, чтобы выяснить литературные предпочтения этой весны. Результаты не сильно отличаются от общих данных по всей России. Среди популярных жанров — фэнтези, фантастика, любовные романы и мистика.

Топ-10 цифровых книг среди жителей Татарстана:

«Поиски утраченного завтра», Сергей Лукьяненко;

«Гадючий Яр», Наталья Тимошенко;

«Закон охоты», Андрей Васильев;

«Звездная Кровь — 6. Тинг», Роман Прокофьев;

«Эффект Фостера», Селина Аллен;

«Антидемон. Книга 13», Серж Винтеркей;

«Демон из Пустоши. Колдун Российской империи», Виктор Дашкевич;

«Звездная Кровь — 6. Тинг» (аудиокнига), Роман Прокофьев;

«Искажающие Реальность — 12», Михаил Атаманов;

«Демон из Пустоши. Колдун Российской империи» (аудиокнига), Виктор Дашкевич.

Все интересное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

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Екатерина Петрова