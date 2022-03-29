Следком возбудил уголовное дело по факту ДТП с шестью погибшими в Чистопольском районе Татарстана
Следком РФ по Татарстану возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (по ч. 5 ст. 264, ч. 3 ст. 238 УК РФ), после ДТП с шестью погибшими в Чистопольском районе РТ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
ДТП произошло сегодня, в 14:55 на 134-м километре автодороги Казань — Оренбург Lada Largus столкнулась с грузовиком Iveco. После этого легковушка загорелась. В результате аварии погибли водитель и пять его пассажиров. Еще одного пассажира выбросило от удара из машины, его с различными травмами госпитализировали в районную больницу.
Выяснилось, что водитель автомобиля Lada оказывал платные услуги по перевозке пассажиров, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.
Чистопольская прокуратура начала проверку по факту случившегося. На место происшествия выезжал городской прокурор Тимур Дияров.
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