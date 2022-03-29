Главное о коронавирусе на 29 марта: в России пройден пик заболеваемости, 4 миллиарда рублей на выплаты медикам

Фото: Ринат Назметдинов

Жительницу Татарстана ждет наказание за выдачу поддельных сертификатов о вакцинации

За последние сутки в Татарстане выявлено 277 случаев заражения коронавирусом. Всего на 29 марта общее количество инфицированных в республике достигло 136 705. Выздоровели за весь период 126 868 человек, в том числе 946 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 858 человек, за минувшие сутки — шестеро. Госпитализировали за сутки 112 человек.

В Татарстане перед судом предстанет 23-летняя жительница Лениногорска, обвиняемая в выдаче поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19. По версии следствия, с октября 2021-го по январь 2022 года она, занимая должность заведующей фельдшерско-акушерским пунктом Шугуровской врачебной амбулатории Лениногорской ЦРБ, нашла пятерых местных жителей, желавших получить поддельный документ о вакцинации. В итоге они получили фальшивые сертификаты за 25 тысяч рублей.

Фото: Максим Платонов

По данным Минздрава Татарстана на 28 марта, в республике прививку против COVID-19 сделали 2 497 036 жителей. Из них вторую дозу препарата получил 1 926 021 человек. Повторную вакцинацию прошли 278 727 татарстанцев.

«Спутник V» показал высокую эффективность против COVID-19 у пациентов с ВИЧ

За последние сутки в России выявили 19 660 новых случаев коронавируса, выздоровели 47 229 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 17 803 503 человек, а выздоровевших — до 16 737 206. За сутки болезнь унесла жизни 339 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 368 025 человек.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в стране, который пришелся на середину февраля, пройден. По его словам, ситуация с COVID-19 стабилизируется во многих регионах страны благодаря самоотверженному труду врачей.

Мишустин рассказал, что правительство России направит еще свыше 4 миллиардов рублей на страховые выплаты медицинским работникам, которые работают с COVID-пациентами. В прошлом году российские медработники уже получили выплаты на общую сумму более 22 млрд рублей. Дополнительные средства из резервного фонда страны обеспечат финансирование этой меры поддержки до конца II квартала 2022 года.

Фото: Ринат Назметдинов

Минздрав России зарегистрировал еще один препарат для лечения COVID-19 — «Лагеврио». Он показан для лечения подтвержденных случаев коронавируса — от легкого до среднетяжелого течения у взрослых пациентов из групп риска прогрессирования до тяжелого течения или госпитализации. Среди побочных эффектов при приема препарата — головокружение, головная боль, диарея, тошнота, сыпь и крапивница.



Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что россиянам следует пройти ревакцинацию от коронавируса на фоне возобновившегося роста заболеваемости в других странах. В качестве примера он привел Китай и Европу, но отметил, что нельзя спрогнозировать, когда именно подобная ситуация развернется в России. По его прогнозу, это может произойти через неделю, один или три месяца.

Замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев рассказал, что дополнительные ограничения, связанные с коронавирусом, в российских вузах вводить не планируется. Эпидемиологическая обстановка в них остается стабильной, заверил он.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России профессор Владимир Чуланов предупредил, что в ближайшее время в стране может начаться новая волна коронавируса. Пока же наблюдается спад заболеваемости, доля свободного коечного фонда составляет более 45%.

Фото: Максим Платонов

«Спутник V» стал первой в мире вакциной против COVID-19 с доказанной эффективностью среди ВИЧ-положительных людей на терапии, заявили в Российском фонде прямых инвестиций. Она составила 79%. Кроме того, вакцинация «Спутником V» в 2,5—3,3 раза снизила риск заболевания коронавирусом среди ВИЧ-положительных лиц, получающих антиретровирусную терапию, и лиц с нарушениями иммунитета по сравнению с теми, кто не был вакцинирован.

Кандидат медицинских наук Максим Терский сообщил, что отличительной особенностью «стелс-омикрона» является его более тяжелое течение по сравнению с обычным омикроном. По словам медика, рост числа новых случаев коронавируса при «стелс-омикроне» будет происходить быстрее на 80%, чем это было во время прошлой волны. Помимо этого, коэффициент распространения R, который означает возможное число заражений от одного инфицированного, при ВА.2 возрастает на 30—40%.

Иммунолог Николай Крючков считает, что о завершении пандемии COVID-19 можно будет говорить только спустя год наблюдений и четкого учета данных. Когда будет зафиксирован устойчивый минимум заражений, тогда можно допустить переход инфекции в сезонную форму. Он отметил, что на сегодняшний день наблюдается очередной спад заболеваемости, а впереди теплое, благополучное в эпидемиологическом отношении время года, когда традиционно снижается распространение вирусных инфекций.

Фото: realnoevremya.ru

Отоларинголог Владимир Зайцев заявил, что использованные маски опасны для дальнейшего применения, так как на них остаются бактерии и вирусы, которые могут попасть в организм. По его словам, от дыхания или погодных условий маска намокает и в ней начинают размножаться различные микробы. Он подчеркнул, что это также может спровоцировать обострения ряда заболеваний.

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов заявил, что шестая волна коронавируса в России принесет небольшой подъем заболеваемости. Волна «стелс-омикрона» в странах Европы, по его словам, проходит легко и не требует серьезных ограничений. Поэтому таких дополнительных мер, как локдаун, не будет.

Педиатр Рабият Зайниддинова рассказала, что для восстановления здоровья детей после COVID-19 необходима полноценная реабилитация — такая же, как и для взрослых. Первый фактор реабилитации — контроль адекватных показателей сыворотки крови, второй — режим дня. Она отметила, что именно в ночное время идет дозревание иммунной системы и формирование нервных волокон.

Фото: Максим Платонов

Число суточных случаев заражения коронавирусом в Псковской области за неделю сократилось более чем в семь раз. В адрес властей региона продолжает поступать большое количество обращений по поводу отмены масочного режима. По оценке чиновников, в Псковской области сняли почти все ограничения, «кроме самых базовых и необходимых». Их отмена приведет к росту заболеваемости, считают власти.

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил об отмене масочного режима в здании регионального правительства. По его словам, вакцинацию против коронавируса прошли более 95% персонала. Постепенно, по согласованию с Роспотребнадзором, снятие ограничений продолжится.

Президент Германии отменил визит в Польшу из-за положительного ПЦР-теста на COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 482 330 712 человек, 6 127 431 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (79 995 485). На второй строчке — Индия (43 021 982), на третьей — Бразилия (29 857 641), на четвертой — Франция (25 246 720), на пятой — Великобритания (21 064 311).



Больше всего смертей зафиксировано в США (977 687). За ними следуют Бразилия (659 227), Индия (521 070), Россия (360 347, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (322 750).

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск снова заразился коронавирусом. По его словам, заболевание проходит бессимптомно. Маск сравнил COVID-19 с кораблем Тесея — древнегреческим парадоксом о судне, которое столько раз чинили, что в нем не осталось ни одной исходной детали. Философы спорили о том, можно ли считать его тем же кораблем, что был изначально, а предприниматель задал похожий вопрос о разных вариантах коронавируса.

Фото: flickr.com

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил визит в Польшу из-за положительного результата ПЦР-теста на коронавирус. Ожидалось, что в ходе визита он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, а в Кракове примет участие в панихиде по польскому композитору Кшиштофу Пендерецкому, умершему в марте 2020 года. О том что президент заразился COVID-19, стало известно 22 марта.

Максим Кокунин