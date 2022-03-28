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В Татарстане прививку от коронавируса за сутки сделали 2 295 человек

12:50, 28.03.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане прививку от коронавируса за сутки сделали 2 295 человек
Фото: Максим Платонов

За сутки в Татарстане прививку против COVID-19 сделали 2 295 человек. Всего провакцинировано 2 497 036 жителей республики, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Из общего количества привитых вторую дозу препарата получил 1 926 021 человек. Повторную вакцинацию прошли 278 727 татарстанцев.

Фото: realnoevremya.ru

В субботу сообщалось, что в Татарстане всего прививку от коронавируса сделал 2 494 741 человек.

За последние сутки в Татарстане выявили 279 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии инфекцию подхватили 136 428 человек.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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