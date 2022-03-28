Минздрав России зарегистрировал еще один препарат от COVID-19
Минздрав России зарегистрировал еще один препарат для лечения COVID-19 — «Лагеврио». Об этом пишет «РИА Новости».
Препарат показан для лечения подтвержденных случаев COVID-19 — от легкого до среднетяжелого течения у взрослых пациентов из групп риска прогрессирования до тяжелого течения COVID-19 и/или госпитализации.
Форма выпуска — в капсулах. Среди нежелательных реакций — головокружение, головная боль, диарея, тошнота, сыпь, крапивница, отмечается в документе.
В конце января глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о разработке и клинических исследованиях ряда новых препаратов для лечения коронавируса.
В декабре еще один российский препарат от COVID-19 — «Ковид-глобулин» — прошел клинические испытания.
На прошлой неделе Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса «Конвасэл». Разработчик препарата — ФМБА. А в начале марта ведомство зарегистрировало препарат для лечения COVID-19 «Молнупиравир». Торговое наименование медикамента — «Эсперавир».
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