Минздрав России зарегистрировал еще один препарат от COVID-19

Минздрав России зарегистрировал еще один препарат для лечения COVID-19 — «Лагеврио». Об этом пишет «РИА Новости».

Препарат показан для лечения подтвержденных случаев COVID-19 — от легкого до среднетяжелого течения у взрослых пациентов из групп риска прогрессирования до тяжелого течения COVID-19 и/или госпитализации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Форма выпуска — в капсулах. Среди нежелательных реакций — головокружение, головная боль, диарея, тошнота, сыпь, крапивница, отмечается в документе.

В конце января глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о разработке и клинических исследованиях ряда новых препаратов для лечения коронавируса.



В декабре еще один российский препарат от COVID-19 — «Ковид-глобулин» — прошел клинические испытания.

На прошлой неделе Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса «Конвасэл». Разработчик препарата — ФМБА. А в начале марта ведомство зарегистрировало препарат для лечения COVID-19 «Молнупиравир». Торговое наименование медикамента — «Эсперавир».



Татьяна Леухина