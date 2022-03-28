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Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России пройден

13:23, 28.03.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России пройден
Фото: duma.gov.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России пройден.

— Пик заболеваемости, который пришелся на середину февраля, пройден. Сейчас в большинстве регионов ситуация улучшается, в том числе благодаря самоотверженному труду наших врачей, — цитирует его слова «РИА Новости».

15 января замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в России пройден. По ее словам, ситуация стабилизировалась, но в некоторых регионах могут отмечаться колебания суточной заболеваемости из-за разных условий распространения инфекции.

Фото: Илья Репин

Сегодня руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова сообщила, что в российских регионах, где антиковидные меры чрезмерно ослаблены, отмечается рост коэффициента распространения COVID-19. Она отметила, что пандемия коронавируса в России еще не закончилась. По ее словам, нельзя считать ситуацию локализованной и завершенной.

Максим Кокунин
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