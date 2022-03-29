Гинцбург призвал россиян ревакцинироваться на фоне роста заболеваемости COVID-19 в других странах

Фото: Максим Платонов (архив)

Россиянам следует пройти ревакцинацию от коронавируса на фоне возобновившегося роста заболеваемости в других странах. Такую рекомендацию дал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

В качестве примера он привел Китай и Европу. Однако нельзя спрогнозировать, когда именно подобная ситуация развернется в России. По словам специалиста, это может произойти через неделю, месяц или три месяца.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Гинцбург отметил, что в случае роста заболеваемости нагрузка на стационары может быть высокой. Такой исход возможен, несмотря на то, что сегодня чаще всего болезнь протекает в легкой форме, передает ТАСС.

Накануне Минздрав России зарегистрировал еще один препарат для лечения COVID-19 — «Лагеврио». Он может применяться при лечении от легкого до среднетяжелого течения у взрослых пациентов из групп риска прогрессирования, а также при тяжелом течении и/или госпитализации.

Диана Жиленкова