Жительница Татарстана предстанет перед судом за выдачу поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане перед судом предстанет 23-летняя жительница Лениногорска, обвиняемая в получении взятки, служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в СУ Следственного комитета России по республике.



По версии следствия, в различные периоды времени с октября 2021 по январь 2022 года, обвиняемая, занимая должность заведующей фельдшерско-акушерским пунктом Шугуровской врачебной амбулатории ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ», изыскала пятерых местных жителей, желавших получить поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19.

Фото: sledcom.ru

В результате граждане получили фальшивые сертификаты, в том числе QR-коды. Сумма денежного вознаграждения превысила 25 тысяч рублей.

Причастность к совершению преступлений обвиняемая признала полностью. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения в Лениногорскую городскую прокуратуру.

По итогам 2021 года в Татарстане сотрудники полиции выявили 48 поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Например, в декабре прошлого года в подобных преступных действиях заподозрили шестерых местных жителей.

Диана Жиленкова