В Казани обвинитель запросил для издевавшейся над дочерью матери 5 лет колонии

В Советском районе Казани сегодня состоялись прения сторон по уголовному делу против матери, издевавшейся над дочерью и снимавшей это на камеру.



Участвующий в судебном процессе государственный обвинитель Ильнур Фаттахов предложил признать женщину виновной в истязании и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей (п. «г» ч. 2 ст. 117 и ст. 156 УК РФ) и назначить ей наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Оглашение приговора ожидается сегодня, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Сейчас девочка проживает с бабушкой (матерью отца ребенка) и находится под ее опекой. По решению суда мать лишена родительских прав. Отца ограничили в правах.

Фото: Максим Платонов

СУ Следственного комитета РФ по Татарстану завершило расследование уголовного дела в отношении 31-летней матери в январе этого года. По версии следствия, 1 декабря 2021-го в квартире дома по проспекту Победы она, будучи пьяной, жестоко избила свою дочь 2020 года рождения и сняла расправу на камеру. Видео распространилось в соцсети. Как потом призналась женщина, она избила дочь из-за конфликта с мужем.

О заключении женщины под стражу ходатайствовал Следком. Его в суде поддержал представитель прокуратуры. Ход расследования уголовного дела об истязании поставил на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

Ребенка после случившегося изъяли из семьи. Осмотрев девочку, врачи заявили, что по норме она должна весить больше ее текущего веса на два килограмма. Тем не менее она была здорова, ее состояние оценивалось как стабильное. На теле ребенка имелись синяки, более серьезных травм не обнаружили. Полуторогодовалую девочку выписали из больницы в феврале этого года.

Маргарита Головатенко