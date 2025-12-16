Депутаты предложили запретить курьерам ездить по тротуарам на самокатах и электровелосипедах

Фото: Динар Фатыхов

Депутат Государственной думы Яна Лантратова обратилась к руководству Минтранса и МВД с предложением ввести строгие ограничения для транспортных средств курьеров на загруженных пешеходных зонах. Она предлагает установить специальный правовой статус для курьерского транспорта, включая введение отдельных норм и ограничений, применимых исключительно к средствам индивидуальной мобильности (СИМ), сообщают «РИА Новости».

Основные пункты инициатив депутата включают:

Полностью запретить движение курьеров на наиболее насыщенных пешеходных участках города.

Ограничить максимальную скорость движения курьеров до 20 километров в час.

Установить лимиты на мощность электромоторов курьерских транспортных средств.

Определять устройства повышенной мощности и скорости в категорию мопедов, обязывая владельцев получать права и страховку.

Разработать систему цифровой идентификации всех курьерских велосредств посредством нанесения специальных QR-кодов или иных машинно считываемых символов.

Эти меры направлены на повышение уровня безопасности пешеходов и уменьшение количества аварийных ситуаций на дорогах.

Ариана Ранцева