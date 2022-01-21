Следком завершил расследование дела жительницы Казани, издевавшейся над дочерью

СУ Следственного комитета РФ по Татарстану завершило расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы Казани, которая издевалась над своей дочерью и снимала это на видео. Она полностью признала свою вину. Дело направлено в суд.

По версии следствия, 1 декабря 2021-го в квартире дома по проспекту Победы она, будучи пьяной, жестоко избила свою дочь 2020 года рождения и сняла расправу на камеру. Видео распространилось в соцсети. Как потом призналась женщина, она избила дочь из-за конфликта с мужем.

Ей предъявлено обвинение по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ — истязание, и по статье 156 УК РФ — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Сейчас она находится под стражей до 7 февраля.

О заключении женщины под стражу ходатайствовал Следком. Его в суде поддержал представитель прокуратуры. Ход расследования уголовного дела об истязании поставил на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

Ребенка после случившегося изъяли из семьи. Осмотрев девочку, врачи заявили, что по норме она должна весить больше ее текущего веса на два килограмма. Тем не менее она была здорова, ее состояние оценивалось как стабильное. На теле ребенка имелись синяки, более серьезных травм не обнаружили.



Дарья Акимова