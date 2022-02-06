В Казани выписали из больницы девочку, над которой издевалась мать

Фото: Максим Платонов

В Казани выписали из больницы полуторагодовалую девочку, которую избила мать. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

По ее словам, ребенок не получил тяжких повреждений. Девочка набрала вес, стала улыбаться. Волынец выразила надежду, что случившееся не отразится в будущем на ребенке.

— Низкий поклон медикам за круглосуточный труд во имя спасения детишек, попавших в беду. В этом отделении есть и другие малыши, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Некоторые из них плачут при выписке, потому что только в больнице впервые узнали, что такое любовь и забота, — написала Волынец в своем аккаунте в Instagram.

Опекуном девочки стала ее бабушка. В отношении матери рассматривается вопрос о лишении родительских прав. Также обсуждается вопрос приостановления родительских прав отца.



По версии следствия, в начале декабре 2021 года мать девочки, будучи пьяной, жестоко избила ее и сняла расправу на камеру. Видео распространилось в социальных сетях. Позднее женщина рассказала, что избила дочь из-за конфликта с мужем.

Ей предъявили обвинение по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ — истязание, и по статье 156 УК РФ — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Расследование уголовного дела в отношении женщины завершилось в конце января. Обвиняемую заключили под стражу до 7 февраля.

Диана Жиленкова