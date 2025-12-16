В Госдуме предложили создать онлайн‑калькулятор утильсбора на сайте таможни

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с предложением создать на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) официальный онлайн‑калькулятор для расчета утильсбора. Соответствующее обращение депутат направил вице‑премьеру — руководителю аппарата кабмина Дмитрию Григоренко, написал он в телеграм-канале.

Парламентарий обратил внимание на сложности, с которыми сталкиваются автовладельцы при самостоятельном расчете: использование непрозрачных формул нередко приводит к ошибкам, а впоследствии — к доначислениям в течение трех лет.

Депутат предложил разработать калькулятор на базе технологий ИИ. По его замыслу, сервис должен не только производить расчет суммы утильсбора, но и автоматически проверять данные через информационные системы ФТС.

С 1 декабря вступила в силу новая методика расчета, которая учитывает мощность двигателя автомобиля и фактически затрагивает легковые машины с двигателями от 160 л. с., электромобили и гибриды. Эти корректировки были анонсированы Минпромторгом в сентябре. Кроме того, с 1 января 2026 года ожидается очередное, относительно небольшое, повышение утильсбора в рамках принятой в прошлом году прогрессивной шкалы индексации.



