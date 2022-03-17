Главное к утру: ускорение инфляции, сборная Швейцарии по хоккею заменит команду России в Евротурах
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 17 марта:
- Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку до 0,25—0,5% годовых. Рост составил 25 базисных пунктов. Кроме того, американский центробанк допускает, что к концу текущего года процентная ставка составит 1,75—2% или выше.
- В России, в период с 5 по 11 марта, инфляция ускорилась до 12,54% в годовом выражении. Потребительские цены поднялись на 2,09% на фоне ослабления курса рубля и повышенного спроса на различные товары. По данным Минэкономразвития РФ, стоимость продовольственных товаров возросла на 1,78% из-за роста цен на плодоовощную продукцию и другие продукты питания. А в области туристических и регулируемых услуг темпы роста цен превысили 2,3%.
- В период с 5 по 11 марта в 26 регионах России подешевел бензин. Наиболее значительное снижение стоимости зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе (-1,4%). Средние цены на бензин марки АИ-92 снизились на 4 копейки до 47,56 рубля за литр. Также на 4 копейки подешевел бензин АИ-95, стоимость которого составила 51,57 рубля за литр. Цена бензина АИ-98 снизилась на 1 копейку и составила 60,16 рубля за литр.
- Сборная Швейцарии по хоккею заменит российскую команду на этапах Евротура на протяжении двух лет. Причиной стало отстранение спортсменов из РФ от участия в международных турнирах. Уточняется, что швейцарская сборная будет выступать со Швецией, Финляндией и Чехией в рамках Еврохоккейтура на протяжении следующих двух лет.
- За время эскалации в Донецкой народной республике (ДНР) в результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб 51 мирный житель. За все время пострадали 246 жителей республики, из них 16 — дети.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым